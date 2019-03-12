Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar gümrük vergisi sıfırlandı
Patates ithalatında 20 Nisan'a kadar...
Mesut Yılmaz Akciğer kanseri tedavisi görüyor
Mesut Yılmaz Akciğer kanser tedavisi...

Moldova'nın aday kadrosu açıklandı    

İSTANBUL,() A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de ağırlayacağı Moldova'nın aday kadrosu belli oldu. 22 Mart Cuma günü gruptaki ilk maçını Fransa'ya karşı...

Moldova'nın aday kadrosu açıklandı    

İSTANBUL,()

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de ağırlayacağı Moldova'nın aday kadrosu belli oldu.
22 Mart Cuma günü gruptaki ilk maçını Fransa'ya karşı oynayacak Moldova A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Alexandru Spiridon tarafından belirlenen 24 kişilik aday kadroda şu isimler bulunuyor:
KALECİ:
Alexei Koşelev (Fortuna Sittard), Stanislav Nama?co (FK Zeta), Dumitru Celeadnic (FC Sheriff)
DEFANS:
Veaceslav Posmac, Artiom Rozgoniuc (FC Sheriff), Dinu Graur, Artur Craciun, Sergiu Platica (Milsami Orhei), Alexandru Epureanu (Medipol Başakşehir), Oleg Reabciuk (Porto), Ion Jardan (FC Petrocub Hînce?ti)
ORTA SAHA:
Catalin Carp (Ufa, Rusia), Eugen Cebotaru (FC Sibir Novosibirsk), Gheorghe Anton (FC Sheriff), Artur Ionita (Cagliari), Iaser ?urcan (FC Petrocub Hînce?ti), Alexandru Antoniuc (Milsami Orhei), Constantin Sandu (Speran?a Nisporeni), Radu Gînsari (Hapoel Haifa), Eugeniu Cociuc (Sebail FK)
FORVET:
Ion Nicolaescu (FK Şahtyer Soligorsk), Vitalie Damaşcan (Torino), Vladimir Ambros (FC Petrocub Hînce?ti), Nicolae Milinceanu (FC Chiasso)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328