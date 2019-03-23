Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çin’de tur otobüsü yandı: 26 ölü, 28 yaralı
Çin’de tur otobüsü yandı: 26...
Mogadişu'da patlama
Mogadişu'da patlama
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...

Moldova Milli Takımı, Eskişehir’de

Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR () - A Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakibi Moldova, pazartesi günkü maç için özel uçakla Eskişehir’e geldi. Hasan Polatkan Havalimanı'na inen teknik heyet ve futbolcular konaklayacakları...

Moldova Milli Takımı, Eskişehir’de

Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR () - A Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakibi Moldova, pazartesi günkü maç için özel uçakla Eskişehir’e geldi. Hasan Polatkan Havalimanı'na inen teknik heyet ve futbolcular konaklayacakları otele geçti.
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki takımlardan Moldova, A Milli Takım ile oynayacağı maç öncesinde özel uçakla Eskişehir’e geldi. Hasan Polatkan Havalimanı'na inen teknik heyet ve futbolcular pasaport işlemlerinin ardından takım otobüsüne binerek konaklayacağı otele geçti.
Türkiye ile Moldova pazartesi saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Moldovalı oyuncuların çıkışı
- Takım otobüsüne binmeleri
- Genel görüntüler

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328