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Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda İlke Özyüksel 6'ncı oldu (Yeniden)

ERCAN ATA / ANKARA,() - LOS Angeles'te 22-26 Şubat tarihleri arasında yapılan UIPM (Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu) 2017 Dünya Kupası yarışmalarına 7 sporcu ile katılan Türkiye'ye madalya çıkmadı. 4 gün süren yarışmalarda İpek...

Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda İlke Özyüksel 6'ncı oldu (Yeniden)

ERCAN ATA / ANKARA,() - LOS Angeles'te 22-26 Şubat tarihleri arasında yapılan UIPM (Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu) 2017 Dünya Kupası yarışmalarına 7 sporcu ile katılan Türkiye'ye madalya çıkmadı.

4 gün süren yarışmalarda İpek Akşin ve İlke Özyüksel finale kalarak 36 sporcu ile yarıştırlar. Finalde yarışan ve attan düşen İpek Akşin madalya şansını kaçırırken, Modern Pentatlon tarihimizde ilk defa Rio Olimpiyatları'na katılan olimpik sporcumuz İlke Özyüksel ise 6'ncı oldu.

8 Ülkenin katıldığı MİX bayrak 5'li (Yüzme, Eskrim, At binme Atış ve Koşu) yarışlarında Buğra Ünal ve İlke Özyüksel'den oluşan Türk Milli Takımı 8 ülke arasında sonuncu oldu.

Yarışmalar esnasında özel olarak düzenlenen modern pentatlonu tanıtmak ve derece yapamayan sporcuları onur etmek amacıyla organize edilen "Mix Takım" Laser-Run (Atış+Koşu) branşında Dora Nusretoğlu ve Yaren Nur Polat 2'nci oldular.

Dünya kupasında İlke Özyüksel ve İpek Akşin finallerde yarıştı ancak madalya kazanamadılar. Yarışmalarda finale kalamayan Canberk Hulusi Ekin, Buğra Ünal, Arda Selçuk, Yaren Nur Polat ve Dora Nusretoğlu ise elenen isimler oldular.

(FOTOĞRAFLI)

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