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MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor maçının ardından

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Bu maçın kazanımı Oscar Scarione oldu Yukatel Denizlispor Teknik Mehmet Özdilek: 2-0'dan sonra fişi çekebilirdik Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,() Süper Lig'in 17'nci haftasında MKE Ankaragücü,...

SPOR 28.12.2019, 18:12
MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor maçının ardından

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Bu maçın kazanımı Oscar Scarione oldu

Yukatel Denizlispor Teknik Mehmet Özdilek: 2-0'dan sonra fişi çekebilirdik

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,()

Süper Lig'in 17'nci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kaplan, "Geriden gelerek de yine 2 gol atarak elde ettiğimiz 2-2'lik beraberlik var. Kazanmamız lazımdı çünkü 14 puan yapsaydık bizim için iyi olacaktı" dedi.
Kaplan, duran top tehlikesini maç toplantısını anlattıklarını belirterek, "Belki rakip 10 kişi kaldıktan sonra kafamızda kaldık hesaplaması yaptık. Hector, istediğimiz gibi değildi sabrettik. Maç toplantısında rakibin en önemli silahının duran top olduğunu söyledik, isimler verdik. Verdiğimiz isimlerde gol attı. 0-0 da bile devreye girsek kazanacağımız maçtı. Geriye düşerek içeriye giriyoruz. İkinci yarı iyi oynadık, baskı kurduk.2 tane gol bulduk, goller de kaçırdık. Ama bir türlü 3'üncü golü bulamadık. Ama geriden gelerek de yine 2 gol atarak elde ettiğimiz 2-2'lik beraberlik var. Kazanmamız lazımdı çünkü 14 puan yapsaydık bizim için iyi olacaktı. Kenar oyuncularımızdan sıkıntı yaşıyoruz. Orgill bugün istediğimiz gibi değildi. Oscar iyi oynadı onu kazandık, 2 gol attı. Diğer taraftan vasat oynayan arkadaşlarımız vardı. Transfer yasağını kaldırıp 3'üncü bölgeye transfer yapmamız lazım.6 gol atıp 6 gol yiyoruz, tamamı duran toptan bize yakışmıyor" diye konuştu. 
"TAKIMDAN HİÇBİR OYUNCU BİZ İSTEMEDİKÇE GİTMEYECEK"
Takımdan ayrılmak isteyen futbolcular olduğunun sinyalini veren Kaplan, "İkinci yarıdaki oyun bizi mutlu etti. Geriden gelerek de puan almak bizim için değerliydi. Kazanmamız gerekiyordu. Oscar sakattı. Bizimle son 3 hafta antrenmanlara çıktı. Kendisi fizik gücünün iyi olmadığı 20-25 dakika oynayabileceğini söyledi. Biz de ona göre oynattık, Oscar bize lazım. Bugün en büyük kazancımız Scarione oldu. Başkanımız ödemeleri yaptı, hiçbir oyuncu buradan gitmez, benim istediğim oyuncular gidecek. Biz bunun kararını bugün alacağız. Orgill gideceğini düşünüyor ama Orgill bu takımın içerisinde kalacak. Orgill 10 gün idmana çıkmıyor. Sakatlığı var dedi, 4 gündür de hasta, bugün fedakarlık yaptı oynadı. Orgill'i arayanlar var, Orgill'e bizim ihtiyacımız var. Hiçbir oyuncu buradan gitmeyecek. Kimse Ankaragücü'nün üzerinde değildir. 6 oyuncu almamız lazım" ifadelerini kullandı.
YUKATEL DENİZLİSPOR CEPHESİ
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise, "2-0'dan 2-2 sıkıntılı gibi görünüyor ama oyunun başından itibaren düşündüğümüz olgu, kazanamıyorsan kaybetme. Geçen hafta evimizde kaybetmiştik zaten. İkinci yarı Hugo ile fişi çekebilirdik atsaydı 3 puanla ayrılacaktık" dedi.
Özdilek, rotasyonda elinde oyuncu olmadığını belirterek, "2-2lik bir skor. Maç öncesinde Ankaragücü'nün kazanma odaklı oynayacağını biliyorduk. Oyuna başlarken 10 kişi kalacağımızı tahmine etmedik. Barrow 10'uncu dakikada kırmızı kart gördü.  Ortalama 80 dakika 10 kişi oynadık. Duran toplarda zafiyeti olan takım. Duran toptan çok güzel 2 tane gol bulduk. Kolay değil 10-9 oyun. Bakıldığı zaman devre arası çıkaracaktım Zeki'yi hastaydı, 15 dakika tutmak zorunda kaldım. Olcay ilk defa sol bek oynadı. Buraya devşirme kadro ile geldik. Oyuncu yoktu elimizde. 2-0'dan 2-2 sıkıntılı gibi görünüyor ama oyunun başından itibaren düşündüğümüz olgu, kazanamıyorsan kaybetme. Geçen hafta evimizde kaybetmiştik zaten. İkinci yarı Hugo ile fişi çekebilirdik atsaydı 3 puanla ayrılacaktık. Ben oyuncularımın performansından memnunum. Devre arasında duruma, çalışmalarımıza bakacağız. İkinci yarıya güçlü bir şekilde başlamak istiyoruz" diye konuştu.
Özdilek ayrıca, 10'uncu dakikada Barrow'a gösterilen kırmızı kartta, hakemin kararının sorulması üzerine, "Hakem verdiği kırmızı kartta haklıydı. Bugün iyi maç yönetti" ifadelerini kullandı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mustafa Kaplan'ın açıklamaları
-Mehmet Özdilek'in açıklamaları

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