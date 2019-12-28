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MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor: 2-2

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,() STAT: Eryaman HAKEMLER: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Bilal Gölen MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay - Cebrail Karayel, Alihan Kubalas (Dk.57 Scarione) , Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk.81 Sadaev), Faty, Kitsiou, Canteros...

SPOR 28.12.2019, 17:04
MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor: 2-2

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,()

STAT: Eryaman
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Bilal Gölen
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay - Cebrail Karayel, Alihan Kubalas (Dk.57 Scarione) , Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk.81 Sadaev), Faty, Kitsiou, Canteros (Dk.55 Aydın Karabulut), İlhan Parlak, Orgill
YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak - Zeki Yavru (Dk.62 Sapunaru), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Sackey (Dk.87 Mbamba), Murawski, Aissati, Sacko (Dk.74 Estupinan), Barrow, Rodallega GOLLER: Dk.66 ve Dk.84 Scarione (Ankaragücü) - Dk.10 Mustafa Yumlu, Dk.45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
SARI KARTLAR: Alihan Kubalas, Dever Orgill (Ankaragücü), Murawski (Yukatel Denizlispor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.10 Modou Barrow (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig’in 17’nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede konuk ekip 10’uncu dakikada Mustafa Yumlu ve 45+1’inci dakikalarda Rodallega’nın golleriyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte 57’nci dakikada oyuna dahil olan Scarione 66 ve 84’üncü dakikada attığı gollerle skoru belirledi: 2-2.

19’uncu dakikada Sedat topu ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içerisinde topa yükselen Ricardo Faty’in kafa vuruşu kalenin solundan auta çıktı.
23’üncü dakikada Denizlispor serbest vuruş kazandı. Zeki Yavru’nun ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
35’inci dakikada Kitsiou ceza sahası dip çizgiden topu içeri gönderdi. Topla buluşan Orgill’in vuruşu az farkla yandan auta gitti.
39’uncu dakikada Canteros sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içerisinde topa kafayla yükselen Faty’in vuruşu kaleci Stackhowiak’in sağından auta çıktı.
45+1’de konuk ekip farkı 2’ye çıkardı. Kazanılan köşe vuruşunda Zeki Yavru ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Rodallega’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
50’nci dakikada Pinto’nun pasında ceza sahasında topla buluşan Kitsiou şutunu çekti, top az farkla auta gitti.
60’ıncı dakikada Scarione’nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci Stackhowiak çift yumrukla topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası içerisinde Kitsiou önüne düşen topta şutunu çekti, top üstten auta çıktı.
63’üncü dakikada sol kanattan Pinto topu ceza sahasına ortaladı. Topla buluşan Orgill bekletmeden şutunu çekti, top üst direğe çarparak auta çıktı.
66’ncı dakikada Ankaragücü farkı 1’e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Scarione çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
78’inci dakikada Pazdan’ın savunmadaki hatasında topu önünde bulan Rodallega kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarı gönderdi.
84’üncü dakikada Pinto’nun pasında ceza sahası yayında topla buluşan Scarione uzaktan şutunu çekti. Kaleye giden topa Stackhowiak müdahale edemedi ve top ağlarla buluştu. 2-2
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ankaragücü sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.

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