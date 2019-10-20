MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy: Çok büyük mücadele gösterdik

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, “Çok güçlü bir takımla oynadığımızı biliyoruz. Bütün oyuncularımızın gösterdiği arzu, istek için tebrik ediyorum. Son 20 dakikalık bölümde 10 kişi kaldıktan sonraki mücadeleleri takdire şayandı. Tüm Ankaragücü taraftarına çok teşekkür ediyoruz. Yeniden bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Maçın ilk bölümünde, ilk devrenin belli bölümlerinde Beşiktaş’a üstünlük sağladığımızı söyleyebilirim. Gol pozisyonuna girdik. Pozisyonda verdik ama biz daha üstündük. İkinci yarı başladıktan sonra Beşiktaş’ın üstünlüğü vardı. Ama tam oyuna ortak olacakken kırmızı kart gördük. Sonrasında çok büyük bir mücadele gösterdik ve Beşiktaş’tan 1 puan aldık” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hayrettin Aksoy’un açıklamaları