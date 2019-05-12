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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kaplan: Bu ligde kalacağız

İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK - İSTANBUL / MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, iyi bir oyun sergilemelerine rağmen yenildiklerini söyledi. 2-1 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının ardından düzenlenen basın toplantısında...

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kaplan: Bu ligde kalacağız

İbrahim ALİOĞLU - Serhan TÜRK - İSTANBUL /

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, iyi bir oyun sergilemelerine rağmen yenildiklerini söyledi.
2-1 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, şunları söyledi;
"Karşılaşmanın geneline baktığınız zaman devreyi 1-0 önde kapattık ve bir avantaj yakaladık. İkinci yarının başında erken yediğimiz gol, takım savunması ve moral olarak bizi geriye düşürdü. Çıkarken kaptırdığımız bir topla da ikinci golü yedik ve moral olarak düştük ama biz oynadığımız oyundan memnunuz. Bir sonraki maçımızı düşünerek üçer sarı kartları olduğu için Ante ile Boyd'u çıkarmak zorunda kaldık. 2-1'den sonra üçüncüyü de yiyebilirdik, ikinciyi de atabilirdik. Önümüzde hayati bir Sivas maçı var ve bu maça odaklanacağız. Bu ligde kalacağız. Biz iyi bir takımız, şanssız iki gol yedik ve mağlup olduk. Artık önümüzdeki Sivas maçına tamamen odaklanacağız. Medipol Başakşehir'i tebrik ederim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mustafa Kaplan'ın açıklamaları

12.05.2019 - Haber Kodu : 190512169

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