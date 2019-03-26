MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynadı

Nesrin AYDIN / ANKARA () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde hazırlık maçı oynadı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Ankara ekiplerinde mücadeleyi, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri izledi. Gençlerbirliği mücadeleden Alihan Kubalas'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

İlk yarı karşılıklı ataklarla geçti. 15'inci dakikada Ahmet İlhan'ın vuruşu kaleci Korcan'da kaldı. 20'nci dakikada Mehmet Sak'ın ortasını savunma uzaklaştırdı. Ataklarını sıklaştıran Gençlerbirliği, sağ taraftan gelen ortaya ters bir vuruş yapan Alihan'ın topu kendi ağlarına yollamasıyla 21'inci dakikada1-0 öne geçti. İlk 45 dakika Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.

İKİNCİ YARI GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıya Gençlerbirliği 9 oyuncu değişikliği ile başladı. 51'inci dakikada Sadaev'in kafa vuruşunda kaleci Emrullah topa son anda uzandı. 63'üncü dakikada Selçuk Şahin'in kafa vuruşu üstten auta çıktı. 89'uncu dakikada Jailton'un soldan ortasında Selçuk Şahin'in şutunu kaleci kurtardı. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.