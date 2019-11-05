MKE Ankaragücü - Gaziantep FK: 1-2

Nesrin AYDIN YALDIZ - Ercan ATA /ANKARA,()

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Kamil Çetin

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan - Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty (Dk. 46 Cebrail), Moke, Aydın (90+1 Hasan Kaya), Canteros, İlhan, Orgill

GAZİANTEP FK: Günay - Olkowski, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Chibsah, Diarra (Dk.90 Furkan Soyalp), Jefferson (Dk.62 Pawlowski), Güray (Dk.80 Kenan Özer), Twumasi

GOLLER: Dk.67 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü) - Dk.30 Twumasi (P), Dk.90+3 Djilobodji (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Pinto, İlhan Parlak (MKE Ankaragücü) - Djilobodji, Diarra (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Konuk ekip, uzatma dakikalarında Djilobodji'nin attığı golle mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

13'üncü dakikada Pinto'nun sol taraftan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill'in kafa vuruşu az farkla üstte auta çıktı.

30'uncu dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen atakta Güray ortaladı. Pazdan’ın eline çarpan top sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Twumasi topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

45+1'in dakikada ceza sahasının sol tarafından Canteros'un kullandığı serbest vuruşu kaleci Günay kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

64'üncü dakikada Canteros'un köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Ante Kulusic topa dokundu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66'ncı dakikada sağ kanatta hızlı hücuma çıkan Aydın Karabulut'un pasında ceza sahası yayında topla buluşan Kitsiou şutunu çekti. Top az farkla kale direğinin sağından dışarı çıktı.

67'nci dakikada skora denge geldi. Aydın'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan İlhan Parlak, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

80'nci dakikada ceza sahası yayına kadar topu taşıyan Moke şutunu çekti, kaleci Günay 90'a giden topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

90+2'nci dakikada kazanılan kornerde Twumasi ortaladı. Djilobodji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

Mücadele başka gol olmadı ve Gaziantep FK, deplasmanda Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.

Öte yandan karşılaşmada 17 bin taraftar passolig kartlarının bloke cezası sebebiyle tribündeki yerlerini alamadı.