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MKE Ankaragücü - Desna: 0-3
Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü, Ukrayna takımlarından Desna ile bir hazırlık maçı oynadı. Misafir takım Desna, her iki yarıda attığı gollerle Ankaragücü karşısında...
SPOR 08.09.2019, 19:08
Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü, Ukrayna takımlarından Desna ile bir hazırlık maçı oynadı. Misafir takım Desna, her iki yarıda attığı gollerle Ankaragücü karşısında maçı 3-0 kazanan taraf oldu.
Ukrayna Ligi'nde ikinci sırada bulunan Desna takımı karşısında Ankaragücü yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele etti. Teknik direktör Metin Diyadin, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Takımı görme adına iyi bir hazırlık maçı oldu. Bölgelere bakıldığında eksikleri mevcut kadro ile gidermeye çalışıyoruz. Takımdaki her oyuncuya ihtiyacımız var. Oynadıkları mevki dışındaki yerlerde de oynatma açısından bu hazırlık maçı iyi bir fırsat oldu" dedi.
Ukrayna Ligi'nde ikinci sırada bulunan Desna takımı karşısında Ankaragücü yedek ağırlıklı bir kadro ile mücadele etti. Teknik direktör Metin Diyadin, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Takımı görme adına iyi bir hazırlık maçı oldu. Bölgelere bakıldığında eksikleri mevcut kadro ile gidermeye çalışıyoruz. Takımdaki her oyuncuya ihtiyacımız var. Oynadıkları mevki dışındaki yerlerde de oynatma açısından bu hazırlık maçı iyi bir fırsat oldu" dedi.
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