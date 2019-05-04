MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından

Nesrin AYDIN / ANKARA () - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maçtan önce zor bir deplasman olacağını biliyorduk" ifadelerini kullanarak, "Özellikle ilk yarı son haftalardaki en kolay 45 dakikamızı oynadık. Hem gol attık hem en net pozisyonları yakaladık. 3'üncü 4'üncü golü bulma şansımız vardı. Çok üstün ve rahat oynadığımız bir karşılaşmaydı ilk yarıya baktığımızda. İkinci yarı Ankaragücü'nün daha önde bizi karşılaması ve savunmada yaptığımız hatalar maçı 1-1'e getirdi. Oyunun belli bölümlerine hakim olduk, kaçırdığımız pozisyonlar, direkten dönen topumuz vardı. Ankaragücü de maçı kazanabilecek pozisyonlar buldu. İkinci yarıda çok iyi oynamadığımızı düşünüyorum. İki takıma da geldi gitti maç. Sonucu beraberlik oldu. Hedefimiz devam ediyor. İnşallah ligi ilk 5 içerisinde tamamlamak için daha iyi oyunlar oynarız. Bundan sonraki 3 haftada bütün maçlarımızı kazanmak için oynayacağız. Rakibin üstünlüğü konsantrasyon eksikliği oldu. Özellikle merkez savunmanın ikinci yarı özellikle istediğimiz seviyede olmaması yediğimiz gollerde ve bazı pozisyonlarda ilerde de istediğimiz gibi top tutamadık. Deplasmanda bu kadar çok net pozisyona giriyorsanız atıp maçı kazanmayı bileceksiniz. Ben Ankaragücü'nü kutluyorum. Vedat Muriqi çok iyi bir takım oyuncusu. Ceza sahası içerisinde etkili olmaya çalışıyor zaman zaman. Attığı golün gol sayılmaması Vedat'a 3'üncü kez oluyor. Bu durum onu 15 dakika etkiliyor. Çok iyi bir takım oyuncusu, takımı için her şeyi yapıyor, bizim için önemli bir oyuncu. Şu anda resmi bir teklif yok" diye konuştu.

KAPLAN: İKİNCİ YARI ÇOK İYİ OYNADIK

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ise sahada ilk yarı vasat ama ikinci yarıda iyi bir Ankaragücü olduğunu belirterek, "Cebrail'e teşekkür ediyorum, çok iyi bir maç çıkardı. Ankaragücü'ne Cebrail gibi bir oyuncu kazandırdık. İkinci yarı çok iyi oynadık, çift santrfora döndük. Golü de bulduk, öne de geçtik. Sonrasında hiç olmayacak bir pozisyonda VAR'a gidilerek verilen penaltı ve maç 2-2 bitti. Ben oyuncu grubumla gurur duyuyorum, keşke bugün kazanıp 39 yapsaydık ligi bitirecektik. Biz Ankaragücü olarak böyle oynadıktan sonra hiç korkmuyoruz, bizim oyuncularımız istekli, biz Başakşehir'i yenebilir, puan alabiliriz. Penaltı pozisyonunun öncesinde faul var. Orgill'le bu hafta içerisinde 2 kere görüştük onda düşüş olduğunun farkındayız. Bizim sürpriz oyuncu çıkarmamız lazım. Bugün Pazdan çıktı. Moke üst adalesinde çekme olduğunu söylemişti, onunla başladık o da ne yazık ki 15 dakikada çıkmak zorunda kaldı. Boyd ve Kitsiou'nun alınmasını istiyoruz. Girişimler var. Şimdi bazı şeylere hamle yapmak doğru değil, fiyatlar artıyor. İlerleyen zamanlarda düşecektir. Tüm oyuncularımızdan memnunuz. Antrenman sahasında antrenmanı iyi yapan oyuncular çıkıp sahada iyi oynarlar. Djedje'nin Başakşehir maçına yetişeceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Okan Buruk'un açıklamaları

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