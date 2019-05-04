MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 2-2

Nesrin AYDIN / ANKARA ()

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Esat Sancaktar, İsmail Şencan

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay, Cebrail, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak (Dk. 57 İlhan Parlak), Moke (Dk. 10 Moulin), Sedat, Canteros, Sacko, Boyd, Orgill (Dk. 75 Sadaev)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Okechukwu, Musa (Dk. 74 Aminu Umar), Boldrin (Dk. 90 Abdullah Durak), Mustafa Saymak (Dk. 68 Marwane Saadane), Samudio, Muriqi

GOLLER: Dk. 27. Melnjak, Dk. 59 İlhan Parlak, Dk. 85 Michal Pazdan, Dk. 90 Vedat Muriqi

SARI KARTLAR: Tyler Boyd, Cebrail Karayel, Thibault Moulin, Mehmet Sak, Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü) - Musa Çağıran, Awaziem (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. MKE Ankaragücü'nün gollerini İlhan Parlak ve Michal Pazdan atarken, Çaykur Rizespor'un golleri Dario Melnjak ve penaltıdan Vedat Muriqi'den geldi.

5'inci dakikada Sedat Ağcay'ın ceza sahası içinden vuruşunda savunma araya girdi.

9'uncu dakikada Mustafa Saymak'ın vuruşunda Pazdan boş kaleye giden topu çıkardı.

27'nci dakikada Melnjak'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

37'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Melnjak, ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içinde Vedat Muriqi topu kafayla ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti.

İlk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

48'inci dakikada Boyd'un sol kanattan açtığı ortaya Orgill yükseldi ve kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

59'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Sacko topu içeriye çevirdi. Ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak topu ağlara gönderdi: 1-1.

73'üncü dakikada Samudio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş direkten döndü.

75'inci dakikada Moulin sol kanattan gelerek orta açtı, İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top auta gitti.

85'inci dakikada Cantheros'un kullandığı köşe vuruşunda Pazdan kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

90'ıncı dakikada Vedat Muriqi penaltı vuruşunu ağlarla buluşturdu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI