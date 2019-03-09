MKE Ankaragücü - Bursaspor: 0-0

Ercan ATA / ANKARA ()

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Serdar Çınar, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay, Pinto, Kulusic, Kitsiou, Djedje (Dk 46 Moulin), Boyd, Canteros (Dk. 89 Scarione), Abro, Pazdan, Sacko (Dk. 72 İlhan Parlak), Orgill

BURSASPOR: Okan, Lima (Dk. 68 Latovlevici), Ertuğrul, Chedjou, Umut Meraş, Aytaç Kara, Badji, Yusuf Erdoğan (Dk. 90+2 Kubilay), Saivet, Shehu, Sakho (Dk. 86 Umut Nayir)

SARI KARTLAR: Djedje (Ankaragücü) - Shehu (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

3'üncü dakikada Bursaspor'un atağında Saivet'in ortasına yükselen Chedjou'nun kafasında top auta çıktı.

7'nci dakikada sağ kanattan Boyd'un pasıyla ceza sahasına giren Orgill'in şutu kaleci Okan'da kaldı.

12'nci dakikada Umut'un ortasında ceza sahası içinde topu göğsüyle yumuşatan Sakho'nun şutu üsten auta çıktı.

18'inci dakikada Kitsiou'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Sacko, topu kale yerine auta gönderdi.

36'ncı dakikada Boyd'un köşe vuruşunda ceza sahası içinde Kulusic topa kafayla vurdu, top üstten dışarı çıktı.

40'ıncı dakikada ceza sahası sağ tarafından Aytaç serbest vuruş kullandı. Top direkten döndü.

51'inci dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lima, topu ayağından açınca Bursaspor golden oldu.

61'inci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Boyd'un şutunda top kale direğini sıyırarak auta çıktı.

65'inci dakikada Pinto'nun ara pasında Sacko'nun şutu kaleci Okan'da kaldı.

Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇ ÖNCESİ ÇIKAN KAVGAYA TRİBÜNLER TEPKİ GÖSTERDİ

MKE Ankaragücü - Bursaspor mücadelesi öncesinde tribünde farklı kulüplerden formalarıyla gelen birçok kulüp taraftarı yer aldı. Protokol tribünün karşısındaki bölümde çıkan kavgaya diğer tribünler "Huzuru bozanlar dışarı çıksın" sloganlarıyla tepki gösterdi.

(FOTOĞRAFLI)