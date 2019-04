MKE Ankaragücü - Atiker Konyaspor maçının ardından

Nesrin AYDIN / ANKARA () - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında MKE Ankaragücü sahasında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. İki takım teknik direktörleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın genelinde iyi oynadıklarını ifade eden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "İlk yarı pozisyon verdik ama bizim daha çok pozisyonumuz var. Bir puan iyidir. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir Ankaragücü seyrettirdik. Maçtan kopmayan bir Ankaragücü vardı. Biz kazansak ligi bitiririz dedik ama olmadı. Alttakiler kaybedince aldığımız her puanda değer vardır" şeklinde konuştu.

KAPLAN: DÜŞTÜ DEDİKLERİ ANKARAGÜCÜ'NÜ YAŞATIYORUZ

Gelecek sezon için kadrolarını korumak istediklerini belirten Kaplan, "Bizim iyi bir oyuncu grubumuz var. Kulüpte iyi bir ortam var. Ne gibi yapılanma olur ona göre bakmak lazım. Başkan futbolculara prim verdi, berabere kalmamıza rağmen. Her kulüpteki sıkıntılar bizde de var. Kadromuzu korumak istiyoruz. Özelikle Boyd ve Kitsiou'nun kalmasını istiyoruz. 6-7 oyuncuyla görüşmelere başladık. Önemli olan hocanın oyunculara inanması. 7-8 haftadır kazanamayan Konyaspor bir puana mutlu oldu. Aykut hocanın oyun mantalitesini biliyorum. Ankaragücü düştü diyorlardı ancak biz Ankaragücü'nü yaşatıyoruz. Djedje sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında olmayacak. Canteros önemli bir oyuncu attığı paslarla bizi gol pozisyonuna sokan bir oyuncu. O pozisyonda oynayacak Moke var ama Moke'den bunu beklemiyoruz. Canteros bize gole getirecek oyuncu olduğu için sahada kaldı" ifadelerini kullandı.

KOCAMAN: SON PASLAR VE VURUŞLARDAN SONUÇ ÇIKARAMADIK

Galibiyet için Ankara'ya geldiklerini ifade eden Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Kendi adımıza en önemli şey maç kazanamama durumuydu. Son 5-6 haftadaki periyotta bir düşüş bekliyordum. Bunu çevirmek için buraya geldik. Galibiyet için buraya geldik. Ankaragücü ligin ikinci yarısına kuvvetli bir başlangıç yaptı. Rizespor ile birlikte ikinci yarıda bu kadar fazla oyuncu alarak kendi haklarına göre peri masalına çevirdiler. Bu transferlerin adaptasyonu kolay değil. Ciddi bir ev sahibi avantajı yaratan bir sahada bizi yenerek psikolojik sıkıntıyı atlatmak istiyorlardı. Ankaragücü özgüvenli gözüküyordu. 15'inci dakikadan sonra oyunun kontrolünü aldık. Son paslar ve vuruşlar sonuçlanmadı. Oyunu sürekli kendi kontrolümüzde, elimizde tutmaya başladık. İkinci yarıda tempo yüksek geçti. Galibiyete çevirmek istiyorduk, bunu başaramadık. İyi de değil, kötü de değil, fena olmayan bir durum. Gelecek senenin kadrosunu konuşmak için çok erken. Teknik direktörlerin, teknik anlamda yöneticilerin ellerinde en büyük oyuncularının konsantrasyonu artırmak için oynanma isterler. Her maçı yüksek ciddiyetle oynaması gereken futbolcu grubu o formayı zaman zaman almak gerekir. Rutinleşme vardı. Bunu normale döndürmek için yapılmış bir eylem. Geldiğim günden bu yana banko oynayan bir oyuncu" şeklinde konuştu.

