MKE Ankaragücü - Atiker Konyaspor: 0-0

Nesrin AYDIN / ANKARA ()

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Koray Gençerler, Volkan Ahmet, Yusuf Bozdoğan

MKE ANKARAGÜCÜ: Altay - Kitsou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Djedje (Dk. 46 Moke), Sedat (Dk. 63 Moulin), Canteros, Sacko (Dk. 68 İlhan Parlak), Boyd, Orgill

ATİKER KONYASPOR: Serkan - Skubic, Uğur, Diagne, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic (Dk. 90 Amir Hadziahmetovic), Fofana (Dk. 72 Paolo Hurtado), Yatabare (Dk. 82 Mücahit Can Akçay)

SARI KARTLAR: Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü) - Marko Jevtovic, Paolo Hurtado (Atiker Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında MKE Ankaragücü kendi sahasında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

8'inci dakikada kazanılan taç atışını hızlı kullanan Sedat'ın pasında ceza sahasının çaprazında topla buluşan Orgill'in şutu auta çıktı.

10'uncu dakikada Yatabare'nin pasında topla buluşan Ömer Ali'nin şutunda top savunmadan döndü, pozisyonun devamında topla buluşan Milosevic'in şutuna yine savunma müdahale etti.

16'ncı dakikada ceza sahasının dışında sol çaprazda topla buluşan Djedje'nin şutunu kaleci Serkan kurtardı.

26'ncı dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Fofana'nın şutu yandan auta çıktı.

45+1'inci dakikada Fofana hızlı hücumda topu ceza sahası içerisinde Yatabare ile buluşturdu, Yatabare'nin şutu üstten dışarı çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

51'inci dakikada Orgill sağ çaprazdan topla ceza sahası içine girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top direğe çarptı ve dışarı çıktı.

52'nci dakikada ön direğe yapılan ortada Boyd'un kafasını savunma karşıladı, Sacko seken topa vurdu ve kaleci Serkan meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

65'inci dakikada Altay'ın pası kısa düştü, ceza sahası içerisinde topla buluşan Ömer Ali şutunu çekti, kaleci Altay topun önüne atladı ve gole izin vermedi.

78'inci dakikada Canteros'un pasında ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak, topu kalecinin üzerine vurdu.

83'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İlhan Parlak, topu kale direğinin sağından auta attı.

Mücadele golsüz tamamlandı.

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