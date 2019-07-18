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MKE Ankaragücü, Alihan Kubalas ile 1 yıllık anlaşma sağladı

ANKARA, () - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki stoper Alihan Kubalas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Alihan Kubalas, "Açıkçası duyguluyum. Ankaragücü benim ailem...

MKE Ankaragücü, Alihan Kubalas ile 1 yıllık anlaşma sağladı

ANKARA, () - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki stoper Alihan Kubalas ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza töreninde konuşan Alihan Kubalas, "Açıkçası duyguluyum. Ankaragücü benim ailem oldu. Burada yeri geldi üzüldük yeri geldi çok mutlu anlar yaşadık. Bir an olsun pes etmedim. Arma için mücadele ettim, mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
İmza töreninde sarı-lacivertli kulübün genel müdürü Seyit Ali Doğan ve sportif direktör Adnan Erkan da yer aldı. 

(FOTOĞRAFLI) 

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