MKE Ankaragücü - Adanaspor maçı 2 günde tamamlandı

MKE Ankaragücü - Adanaspor: 2-1



ERCAN ATA / ANKARA,()

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay (Dk. 85 Gençer Cansev), Alihan Kubalas, Abdülkadir Kayalı, Kenan Özer (Dk. 90+1 Herhat Kiraz), Mehmet Sak, Enes Kubat (Dk. 76 İlhan Parlak), Mehmet Umut Nayır, Arif Morkaya, Yusuf Abdioğlu.

ADANASPOR: Hayrullah Mert Akyüz, Emre Can Çoşkun, Gökhan Süzen, Magaye Nelson, Berkan Yıldırım, Oğuzhan Aynaoğlu (Dk. 78 Abdulaziz Solmaz), Tevfik Altındağ, Mustafa Sevgi (Dk. 84 Bilal Yener Arıca), Renan Da Silva (Dk. 72 Uche Kalu), Ronei Reis, Yakup Demir.

SARI KARTLAR: Kenan Özer, Mahmut Akan, İlhan Parlak, Yusuf Abdioğlu (Ankaragücü) - Nelson, Bekir Yılmaz, (Adanaspor)

GOLLER: Dk. 33 Yusuf Abdioğlu, Dk. 51 Mehmet Umut Nayır (Ankaragücü) - Dk. 61 Oğuzhan Aynaoğlu (Adanaspor)

SPOR Toto 1'inci Lig'in 26'ncı hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Adanaspor'u konuk etti. Dün başlayan ve karşılaşma bugün MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın 9'uncu dakikasında stat aydınlatma sisteminde arıza oldu ve bazı bölümlerin elektrikleri kesildi. Karşılaşmanın hakemi Bülen Birincioğlu 6 dakika bekledi ve iki takımı çağırarak oynayıp oynamayacaklarını sordu. Oynarız cevabı alan Birincioğlu, yetersiz ışıklara rağmen maçı başlattı.

29'uncu dakikada Kenan'ın sağ taraftan yaptığı ortaya Mehmet Umut Nayır'ın yükselerek vurduğu kafada top, yan direkten oyun alanına döndü.

33'üncü dakikada Kenan'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde olan Yusuf'un kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

TATİL EDİLEN MAÇ YENİDEN BAŞLADI

Karşılaşmanın 39'uncu dakikasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle ertelenen karşılaşma bugün aynı dakikadan başladı.

45+6'inci dakikada Kenan Özer sağ çaprazdan ceza sahasına girerken çektiği şut az farkla auta gitti.

İlk yarının bitişinin ardından Adanasporlu futbolcular önce maçın hakemi ardından ise tribündeki seyircilerle tartıştılar.

49'uncu dakikada Adanaspor sol taraftan Gökhan ile geliştirdiği atakta topa son olarak Tevfik'in kafa vuruşu direk dibinden auta çıktı.

51'inci dakikada Adanaspor savunmadan çıkarken Renan Da Silva'nın kaptırdığı topta Mehmet Umut Nayır ceza sahasına girmeden çektiği şut ağlarla buluştu: 2-0.

61'inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Oğuzhan Aynaoğlu'nun yaptığı ortada kaleci Korcan ileri çıkınca top ağlara gitti: 2-1.

70'inci dakikada sağ taraftan yapılan ortada savunmadan Emre topu uzaklaştırmak istedi. Top Kenan'a çarparak keleye yöneldi. Kaleci Hayrullah son anda topa sahip oldu.

74'üncü dakikada Kenan ceza sahasına girerken topu boş pozisyonda olan Sedat'a aktardı. Sedat kale yerine topu auta attı.

82'nci dakikada Nelson'un pasıyla ceza sahasına giren Uche Kalu'nun şutunda top kaleci Korcan'ı geçerek arka direkten auta çıktı.

90+3'üncü dakikada Adanaspor Bilal ile gole çok yaklaştı. Ceza sahasına yapılan ortada Bilal'in kafası kaleci Korcan'ı da geçerek direk dibinden auta çıktı.

Karşılaşma 2-1 MKE Ankaragücü'nün üstünlüğü ile son buldu.