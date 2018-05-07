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MKE Ankaragücü - Adana Demirspor: 1-1

ERCAN ATA / ANKARA,() STAT: Ankara 19 Mayıs HAKEMLER: Süleyman Abay, Serkan Gençerler, Selahattin Altay, MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Yusuf Abdioğlu, Kibong Mbamba, Mehmet Sak (Dk. 88 Mahmut Akan), Arif Morkaya...

MKE Ankaragücü - Adana Demirspor: 1-1

ERCAN ATA / ANKARA,()

STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Süleyman Abay, Serkan Gençerler, Selahattin Altay,
MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır, Erdem Özgenç, Sedat Ağçay, Yusuf Abdioğlu, Kibong Mbamba, Mehmet Sak (Dk. 88 Mahmut Akan), Arif Morkaya (Dk. 62 Ferhat Kiraz), Enes Kubat, Lukasz Szukala, Kehinde ,(Dk. 82 İlhan Parlak), Mehmet Umut Nayir,
ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş Yurt, Togahan Mulla Çiçek, Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez,(Dk. 69 Savaş Yılmaz), Abdülkadir Parmak, (Dk. 79 Geirton), Adil Demirdağ, Batuhan İşçiler, Bernard Mendy (Dk. 62 Mustafa Yılmaz), Aydın Yılmaz, Atabey Çiçek
SARI KARTLAR: Muhammed Kehinde, Kıbong Mbamba, Sedat Ağçay (Ankaragücü) - Kubilay Sönmez, Aydın Yılmaz, Adil Demirbağ, (Adana Demirspor)
GOLLER: Dk. 15 Enes Kubat, (Ankaragücü) - Dk. 78 Abdülkadir Parmak, (Adana Demirspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Süper Lig'e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
 
3'üncü dakikada Abdülkadir'in pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Mendy'nin şutu üsten auta gitti.
15'inci dakikada sağ taraftan yapılan ortada Kehinde topu kafa ile Enes'e indirdi. Caza sahasına giren Enes topu kalecinin sağından filelere gönderdi. 1-0
24'üncü dakikada Umut'un pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kehinde'nin vuruşu kaleci Kurtuluş'ta kaldı. 
30'uncu dakikada Mendy'nin sağ taraftan yaptığı ortaya yükselen Abdülkadir'in kafa vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.
33'üncü dakikada Aydın'ın kullandığı köşe atışında kaptan Yiğitcan'ın kafa vuruşunu kaleci Altay, son anda kornere çeldi.
53'üncü dakikada karşılaşmanın hakemi Süleyman Abay yakılan meşalelerin futbolcuların görüşünü engellediği gerekçesiyle karşılaşmayı 4 dakika durdurdu.
58'inci dakikada Sedat topu ceza sahası içinde olan Kehinde'ye aktardı. Kehinde'nin şutunda top kale çizgisi üzerinde olan Yiğitcan'dan döndü.
78'inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Abdülkadir yaptığı ortada top kaleci Altay'a gitti. Kaleci Altay topu kontrol altına almaya çalışırken elinden kaçırdı top ağlara gitti. 1-1
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

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