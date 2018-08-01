Mitchell Donald Malatyaspor'da 

Taha AYHAN / MALATYA, ()

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını hız veren sarı-kırmızılılar, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız takımının forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Mitchell Donald'ı renklerine bağladı. Fiyat konusunda yaşanan anlaşmazlıktan dolayı yavaşlayan transfer görüşmeleri, tecrübeli futbolcunun menajerinin Yeni Malatyaspor yönetiminin istediği rakama inmesiyle tatlıya bağlandı. Mitchell Donald'ın Malatya'ya gelerek sarı-kırmızılı takımla Göztepe maçı hazırlıklarına başlayacağı belirtildi.

Transferle ilgili açıklama yapan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Mitchell Donald'la 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirterek, "Malatyaspor camiasına hayırlı olsun" dedi. 1988 Hollanda Nieuw-Vennep doğumlu olan Mitchell Donald, merkez orta sahada oynuyor. 1.84 metre boyundaki futbolcu, ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. Kulübü Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren olan Hollandalı futbolcu, kariyerine Ajax altyapısında başladı. Donald daha sonra sırasıyla Wilem, Roda, Mordovia ve Kızılyıldız takımlarında forma giydi.

FOTOĞRAFLI