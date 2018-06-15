Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava

Mısır - Uruguay: 0-1

EKATERINBURG,() STAT: Ekaterinburg Arena HAKEMLER: Bjorn Kuipers, Sander Van Roekel, Erwin Zeinstra MISIR: Shenawy - Ali Gabr, Hegazy, Ahmed Fathy, Mohamed Shafy, Hamed (Dk. 50 Morsy), Elneny, Abdalla, Trezeguet, Mohsen (Dk. 53 Kahraba), Warda (Dk. 82...

Mısır - Uruguay: 0-1

EKATERINBURG,()

STAT: Ekaterinburg Arena
HAKEMLER: Bjorn Kuipers, Sander Van Roekel, Erwin Zeinstra
MISIR: Shenawy - Ali Gabr, Hegazy, Ahmed Fathy, Mohamed Shafy, Hamed (Dk. 50 Morsy), Elneny, Abdalla, Trezeguet, Mohsen (Dk. 53 Kahraba), Warda (Dk. 82 Sobhi)
URUGUAY: Muslera - Jose Gimenez, Godin, Varela, Caceres, Bentancur, Nahitan Nandez (Dk. 58 Sanchez), De Arrascaeta (Dk. 59 Rodriguez), Matias Vecino (Dk. 87 Torreira), Luis Suarez, Cavani
GOL: Dk. 89 Gimenez (Uruguay)
SARI KART: Hegazy (Mısır)

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu ilk hafta maçında Uruguay, Mısır'ı 1-0 mağlup ederek ilk maçından galibiyetle ayrıldı. 89'uncu dakikada Gimenez'in kaydettiği golle maçı kazanan Uruguay'da Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, 90 dakika forma giydi. Mısır'da ter döken Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet de 90 dakika sahada kaldı.

9'uncu dakikada gelişen Uruguay atağında Cavani'nin rakip ceza sahasının hemen dışından çektiği şutu kaleci El Essam kurtardı.
24'üncü dakikada Uruguay üstünlük şansını kaçırdı. Müsait pozisyonda ceza sahasında topla buluşan Suarez'in şutu auta çıktı.
29'uncu dakikada Uruguay, Vecino'un uzak bir mesafeden kaleyi yokladığı pozisyonda golü bulamadı. Vecino'nun şutu auta gitti.
İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
46'ncı dakikada Cavani'nin havadan ceza sahası içeri gönderdiği topta Suarez kaleci ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Yıldız oyuncunun şutunu kaleci çeldi.
73'üncü dakikada Cavani'nin pasında Suarez ceza sahası içinde topla buluşurken, kaleciyi geçme çabası başarılı olmadı ve top Shenawy'de kaldı.
83'üncü dakikada Suarez'in pasında Cavani'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşu kaleci kurtardı.
88'inci dakikada Cavani'nin kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
89'uncu dakikada Sanchez'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselerek kafa vuran Gimenez fileleri sarstı: 0-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Uruguay mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325