Mircea Lucescu'dan 6 Süper Lig takımına ziyaret

ANTALYA, ()

Antalya'da devam eden Pro Lisans Kursu'na konuk olan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, daha sonra Belek'te kampa giren 6 Süper Lig takımını ziyaret ederek teknik direktör ve başkanlar ile temaslarda bulundu. Rumen çalıştırıcıya yardımcı antrenörler Tayfur Havutçu, Carlo Nicolini ve Kerem Yavaş eşlik etti.

İlk olarak Fenerbahçe'nin antrenmanına giden Lucescu, burada teknik direktör Aykut Kocaman ile bir süre görüştükten sonra Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelde idman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ile bir araya geldi. Lucescu, ardından Trabzonspor'un antrenman sahasına giderek başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Rıza Çalımbay ile fikir alışverişinde bulundu. Bursaspor'un kamp yaptığı otelde başkan Ali Ay ve teknik direktör Paul Le Guen ile bir görüşme gerçekleştiren Lucescu, son olarak aynı otelde kampa giren Kayseripor ile Kasımpaşa takımlarını ziyaret edip burada teknik direktörler Marius Sumudica ve Kemal Özdeş ile sohbet etti.Sex shop.

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