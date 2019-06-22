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Minsk 2019 Avrupa Oyunları Açılış Töreniyle Başladı

ANKARA, () - Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2'nci Avrupa Oyunları, Dinamo Stadyumu'nda gerçekleştirilen görkemli açılış töreni ile başladı. Dinamo Stadyumu'ndaki tören kültürel gösteriler, spor etkinlikleri ve konserlerle...

Minsk 2019 Avrupa Oyunları Açılış Töreniyle Başladı

ANKARA, () - Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2'nci Avrupa Oyunları, Dinamo Stadyumu'nda gerçekleştirilen görkemli açılış töreni ile başladı.
Dinamo Stadyumu'ndaki tören kültürel gösteriler, spor etkinlikleri ve konserlerle başladı. Ardından, oyunlarda yarışacak sporcular, ülkelerinin bayraklarıyla stada giriş yaptı. Törende Türk bayrağını milli okçu Mete Gazoz taşıdı. Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'in katıldığı törende, sporcuların geçişinin ardından, Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) Başkanı ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko konuşma yaptı. Lukaşenko, sporculara başarı dileklerini iletti. Tören, Belarus'un olimpiyat şampiyonu sporcuları tarafından oyunlar meşalesinin yakılması ile sona erdi.

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