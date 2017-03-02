Miniklerden Muratbey Uşak'a moral

FIBA Europe Cup'ta adını çeyrek finale yazdıran Spor Toto Basketbol Ligi'nde son 8 maçta 7 mağlubiyetle tehlikeli bölgeden çıkamayan Muratbey Uşak'a miniklerden moral ziyareti.Kentteki Mahmut Özgöbek İlköğretim Okulu 2 C sınıfı öğrencileri, Okul Müdürü Yılmaz Gülen ve öğretmenleri Adile Budak'la birlikte kırmızı-siyahlıların antrenmanını ziyaret etti. Minik ögrenciler Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'ndaki antrenmanda yaptıkları resimleri Antrenör Ozan Bulkaz ile sporculara hediye ederek, çikolata ikram ettiler. Genel Menejer Fatihhan Erdoğan, öğrencilere takımın atkılarını hediye ederek pazar günü oynanacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçına davet etti.

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