Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Metin Feyzioğlu: Yazdıkları anayasa değişikliğini bilmiyorlar
Halaçoğlu: Yarın Irak PKK paçavrasını...
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
FETÖ şüphelisi polis müdürü tutuklandı
AKP ile MHP arasında Barzani krizi! Bahçeli: Barzani, bize tercih ediliyorsa...
AKP ile MHP arasında Barzani...
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık görevden alındı
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı...

Miniklerden Muratbey Uşak'a moral

FIBA Europe Cup'ta adını çeyrek finale yazdıran Spor Toto Basketbol Ligi'nde son 8 maçta 7 mağlubiyetle tehlikeli bölgeden çıkamayan Muratbey Uşak'a miniklerden moral ziyareti. Kentteki Mahmut Özgöbek İlköğretim Okulu 2 C sınıfı öğrencileri,...

Miniklerden Muratbey Uşak'a moral
FIBA Europe Cup'ta adını çeyrek finale yazdıran Spor Toto Basketbol Ligi'nde son 8 maçta 7 mağlubiyetle tehlikeli bölgeden çıkamayan Muratbey Uşak'a miniklerden moral ziyareti.
Kentteki Mahmut Özgöbek İlköğretim Okulu 2 C sınıfı öğrencileri, Okul Müdürü Yılmaz Gülen ve öğretmenleri Adile Budak'la birlikte kırmızı-siyahlıların antrenmanını ziyaret etti. Minik ögrenciler Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'ndaki antrenmanda yaptıkları resimleri Antrenör Ozan Bulkaz ile sporculara hediye ederek, çikolata ikram ettiler. Genel Menejer Fatihhan Erdoğan, öğrencilere takımın atkılarını hediye ederek pazar günü oynanacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçına davet etti.

FOTOĞRAF

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.