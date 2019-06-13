Minikler Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi

ANKARA () - Türkiye genelinde 2000 sporcu içinden yapılan seçmeler sonunda 11 ve 13 yaş grubunda 42 ilden toplam 660 sporcunun katıldığı Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Ankara'da bugün yapılan finallerle sona erdi.

4 gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi. Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada yaş gruplarına göre dereceye giren sporcular şu şekilde:

- 11 YAŞ -

34 kiloda 1. Enes Kavlu, 2. Muhammet Alakbarlı , 3. Hayrettin Keskin, 3. İsmail Korkmaz

41 kiloda 1. H. Emir Berdan, 2. Seyfettin Bulut, 3. Ege Yılmaz, 3. Ahmet Uzun

48 kiloda 1. Cihan Coşkun, 2. M. Bera Koç, 3. Semih Kılınçarslan, 3. Osman Sağır

57 kiloda 1. Ataberk Yeniçağ, 2. Fatih Alış, 3. Sarp Kazan, 3. Hamza Okumuş

68 kiloda 1. A. Kerem Tanrıverdi, 2. Lütfi Benekli, 3. Mert Ekli, 3. Halililhan İlhan

(68-78) kiloda 1. Mustafa Alper, 2. Kaan Kandemir, 3. Bekir Ünal, 3. Berktuğ Ganiz

- 12-13 YAŞ -

34 kiloda 1. E. Mücahit Yılmaz, 2. A. Bartu Çetin, 3. Arif Küççük, 3. U. Talha Uslu

41 kiloda 1. Fatih Toprak, 2. Y. Emre Karakış, 3. Uğur Dalbastı, 3. Remzi Temur

48 kiloda 1. Abdussamet Timurbanga, 2. Yılmaz Kalyoncu, 3. Hüseyin Beyaz, 3. Yücel Çalık

57 kiloda 1. Batuhan Karabulut, 2. Ahmet İşler, 3. Selim Çiçek, 3. Eyyüp Çetin

68 kiloda 1. Ertuğrul Toptan, 2. E. Ömer Bozbağ, 3. Hasan Dur, 3. E. Batuhan Bildiş

(68-78) kiloda 1. R. Arda Güneş, 2. Beraat Taşkın, 3. Yusuf Yücel, 3. Ertuğrul Topal

Takım sıralaması ise şu şekilde oluştu:

11 YAŞ: 1. İstanbul Beşiktaş SK - 71 puan, 2. Tokat Zile Bld. SK - 60 puan, 3. Kocaeli BB Kağıt SK - 54 puan

13 YAŞ: 1. Kahramanmaraş GSK - 104 puan, 2. İstanbul Beşiktaş SK - 60 puan, 3. İstanbul Sancaktepe Bld. SK - 58 puan

(FOTOĞRAFLI)