Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı
Samsat'ta korkutan deprem, evlerde hasar oluştu, yaralılar var
Samas'ta okullar 1 hafta tatil...
'Aile Sigortası' Maltepe'de başlıyor; Kartları Kılıçdaroğlu verecek 
Kadınlara 600 TL'lik 'Halkkart'

Minik Yiğidoların hayali gerçek oldu

SİVAS, () Sivas'ta 'Dünya Yeşeriyor Hayaller Gerçekleşiyor' isimli e-Twinning Projesi kapsamında Fevzi Paşa İlkokulu öğrencilerinin Demir Grup Sivassporlu futbolcular ile tanışma hayali gerçek oldu. 'Dünya Yeşeriyor Hayaller Gerçek...

Minik Yiğidoların hayali gerçek oldu

SİVAS, ()

Sivas'ta 'Dünya Yeşeriyor Hayaller Gerçekleşiyor' isimli e-Twinning Projesi kapsamında Fevzi Paşa İlkokulu öğrencilerinin Demir Grup Sivassporlu futbolcular ile tanışma hayali gerçek oldu.
'Dünya Yeşeriyor Hayaller Gerçek Oluyor' sloganı ile yola çıkılan e-Twinning projesi kapsamında Fevzipaşa İlköğretim Okulu'nda eğitim gören öğrenciler için oluşturulan hayal sandığında minik öğrenciler hayal kutusuna en çok sahip olmak istedikleri hayallerini yazarak sandığa attı. Açılan sandıkta, Demir Grup Sivassporlu futbolcular ile tanışmayı hayal eden minik öğrencilerin çoğunluğu göze çarptı. Okul idaresinin bu hayali gerçekleştirmek istemesi üzerine kulüp yönetimi ile temasa geçildi. Okulun 4/C sınıfı öğrencileri Demir Grup Sivasspor'un bugün yaptığı antrenmanı ziyaret ederek kırmızı beyazlı futbolcularla tanışma ve sohbet etme imkanı buldu.
Futbolculardan imza alan minik öğrenciler bol bol fotoğraf çektirdi. Heyecanları gözlerine yansıyan minik taraftarlar Demir Grup Sivasspor'a önümüzdeki maçta başarılar diledi. Kimi öğrenciler ise şaşkınlık içerisinde antrenmanı takip etti. Futbolcu olmak isteyen bazı öğrencilerin oyuncularla diyalogları gözlerden kaçmadı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314