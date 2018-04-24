Minik Yiğidoların hayali gerçek oldu

SİVAS, ()

Sivas'ta 'Dünya Yeşeriyor Hayaller Gerçekleşiyor' isimli e-Twinning Projesi kapsamında Fevzi Paşa İlkokulu öğrencilerinin Demir Grup Sivassporlu futbolcular ile tanışma hayali gerçek oldu.

'Dünya Yeşeriyor Hayaller Gerçek Oluyor' sloganı ile yola çıkılan e-Twinning projesi kapsamında Fevzipaşa İlköğretim Okulu'nda eğitim gören öğrenciler için oluşturulan hayal sandığında minik öğrenciler hayal kutusuna en çok sahip olmak istedikleri hayallerini yazarak sandığa attı. Açılan sandıkta, Demir Grup Sivassporlu futbolcular ile tanışmayı hayal eden minik öğrencilerin çoğunluğu göze çarptı. Okul idaresinin bu hayali gerçekleştirmek istemesi üzerine kulüp yönetimi ile temasa geçildi. Okulun 4/C sınıfı öğrencileri Demir Grup Sivasspor'un bugün yaptığı antrenmanı ziyaret ederek kırmızı beyazlı futbolcularla tanışma ve sohbet etme imkanı buldu.

Futbolculardan imza alan minik öğrenciler bol bol fotoğraf çektirdi. Heyecanları gözlerine yansıyan minik taraftarlar Demir Grup Sivasspor'a önümüzdeki maçta başarılar diledi. Kimi öğrenciler ise şaşkınlık içerisinde antrenmanı takip etti. Futbolcu olmak isteyen bazı öğrencilerin oyuncularla diyalogları gözlerden kaçmadı.

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