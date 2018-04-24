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Minik judocular Maltepe’de buluştu

İSTANBUL, () – SÜPER Minikler Judo Turnuvası’nda bir araya gelen 150 minik judocu kıyasıya yarıştı. 4 kategoride kıyasıya yarışan minikler Türkiye Judo Federasyonu tarafından madalya ile ödüllendirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...

Minik judocular Maltepe’de buluştu

İSTANBUL, () – SÜPER Minikler Judo Turnuvası’nda bir araya gelen 150 minik judocu kıyasıya yarıştı. 4 kategoride kıyasıya yarışan minikler Türkiye Judo Federasyonu tarafından madalya ile ödüllendirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Maltepe’de düzenlenen Süper Minikler Judo Turnuvası’nda geleceğin judocuları sergiledikleri mücadele ile beğeni topladı.

150 MİNİK JUDOCU KATILDI

Süper Minikler Judo Turnuvası, Maltepe Belediyesi’nin desteğiyle Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda düzenlendi. 2008, 2009, 2010 ve 2011 doğumlu 150 minik judocunun katıldığı turnuvada, Türkiye Judo Federasyonu’ndan Ahmet Apaydın, Judo İl Temsilcisi Bilal Karakoç, Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürü İbrahim Kösoğlu, antrenör, öğretmenler ve veliler hazır bulundu.

4 KATEGORİDE YARIŞTILAR

Galatasaray, Üsküdar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe Gülsuyuspor, BK Judo Spor Kulübü, Bakırköy Gençlik Spor, İrfan Koleji, Marmara Spor ve yabancı LastGroup Judo adına, 4 kategoride kıyasıya yarışan ve sporun keyifli yanını da büyüklere gösteren minikler, Türkiye Judo Federasyonu tarafından madalya ile ödüllendirildi. Maltepe Belediyesi de, tüm minik sporculara sırt çantası hediye etti.

(FOTOĞRAFLI)

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