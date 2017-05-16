Minik judocular 12 madalya elde etti

İSTANBUL,() - YUNANİSTAN'ın Filippos kentinde gerçekleşen Uluslararası Judo Turnuvası'na Türkiye'den katılan 'Checkmat Judo Academy'nin minik sporcuları toplamda 12 madalya ile döndü.

6-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen, Avrupanın çeşitli ülkelerinden birçok judo kulübünün katıldığı ve Olimpik şampiyon " Ilias Iliadis'in ödül törenine eşlik ettiği yarışmaya, Türkiye'den katılan Checkmat Judo Academy'nin minik sporcuları 5 Altın, 4 Gümüş, 3 Bronz olmak üzere toplamda 12 madalya ile kürsüye çıkarak büyük bir başarı elde ettiler.

