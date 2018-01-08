Minik futbolcular Fethi Sekin'i unutmadı

İZMİR, ()

İzmir Adliyesi'nde 1 yıl önce gerçekleşen terör saldırısında büyük bir kahramanlık örneği göstererek hayatını kaybeden Şehit Polis Memuru Fethi Sekin anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi (TÜRFAD) ile Vizyon Spor Tesisleri'nin kahraman şehidimizin adına birlikte organize ettikleri Fethi Sekin Turnuvası'na 10 yaş kategorisinde Göztepe, Teleset Mobilya Akhisarspor, Altay, Karşıyaka, Bucaspor ve Bergama Belediyespor takımları katıldı.

Göztepe ile Bucaspor'un karşı karşıya geldiği final maçında iki takım futbolcuları sahaya aralarına şehit polisin oğlu, Altay U12 takımı oyuncusu Burak Tolunay Sekin'i de alarak el ele çıktı.

Başlama vuruşunu Burak Tolunay'ın yaptığı finali Göztepe kazandı.

Tüm takımlara katılım kupası ve tüm oyunculara madalya verildi. Altay Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık ve Altay Futbol Okulları Direktörü Beytullah Yılmaz, Burak Tolunay Sekin'e üzerinde adının yazılı olduğu Altay forması hediye etti.

