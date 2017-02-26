Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
GAZETECİLİK MESLEK ÖRGÜTLERİ YARIN İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELİYOR
Gazetecilik meslek örgütleri toplanıyor...
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Kim Jong-Nam’ın zehirlendiği kesinleşti
Giresun Feshane Günleri için start verildi
Giresun Feshane Günleri için start...
Beyaz Saray’da Sansür Uygulaması
Beyaz Saray’da basına Sansür Uygulaması

Minik Ege, maç başlarken sahaya girip babasına koştu

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde 5 yaşındaki Ege Dolaşkan, 2'nci Amatör Küme'de mücadele eden Yaylacıkspor- Başköyspor karşılaşması başlarken saha içerisine girip futbolcu babasının yanına...

Minik Ege, maç başlarken sahaya girip babasına koştu

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesinde 5 yaşındaki Ege Dolaşkan, 2'nci Amatör Küme'de mücadele eden Yaylacıkspor- Başköyspor karşılaşması başlarken saha içerisine girip futbolcu babasının yanına koştu. Ege'yi Yaylacıksporlu babası Hüseyin Dolaşkan kucağına alarak sahadan çıkardı.
Tavşanlı İlçesi Karakova Sentetik Saha'da 2'ci Amatör Küme takımlarından Yaylacıkspor ile Başköyspor karşı karşıya geldi. Orta hakem Bayram Mehmet İça'nın yönettiği, yardımcılığını da Harun Türkmen ile Can Tezer'in yaptığı karşılaşma başlayacağı sırada sahaya Yaylacıksporlu Hüseyin Dolaşkan'ın küçük oğlu Ege girdi. Hakemlerin dışarı çıkması için uyardığı Ege koşarak orta sahada bulunan babasının yanına gitti. Baba Hüseyin Dolaşkan çocuğunu kucaklayarak bir yakınına verdi. Küçük Eğe'nin sahadan çıkarılmasının ardından hakemler karşılaşmayı başlattı.
Ege de bir süre tel örgülerin arkasında daha sonra da tribünlere oturarak babasının oynadığı maçı izledi. Karşılaşma, Başköyspor'un 2-1 galibiyeti ile bitti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.