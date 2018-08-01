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Millilerden 1 gümüş ve 2 bronz madalya

Avrupa Şampiyonası'nın 3'üncü gününde 3 dünya rekoru İSTANBUL () - CMAS 20'nci Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası'nın üçüncü gününde Paletli Yüzme Genç Milli Takımı bir gümüş ve 2 bronz madalya alırken, Rus yüzücülerden...

Millilerden 1 gümüş ve 2 bronz madalya

Avrupa Şampiyonası'nın 3'üncü gününde 3 dünya rekoru

İSTANBUL () - CMAS 20'nci Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası'nın üçüncü gününde Paletli Yüzme Genç Milli Takımı bir gümüş ve 2 bronz madalya alırken, Rus yüzücülerden 3 dünya rekoru geldi.
Erkekler 50 metre suüstü monopalette Onur Berke Kuyumcu 16.37 saniyeyle, Avrupa şampiyonu olan Rus Egor Kachmashev'in ardından gümüş madalya, Tuğcan Kaytar ise 16:61'lik derecesiyle bronz madalya aldı. 
Erkekler 4x200 metre suüstü monopalet bayrak yarışında Tuğcan Kaytar, Yiğit Yılmaz, Yılmaz Yiğit ve Muhammed Emin Bay'dan oluşan milli takım, 5.57.99 dakikalık derecesiyle bronz madalya aldı. Bayrak yarışında Rus takımı Avrupa şampiyonu olurken, Yunanistan gümüş madalya aldı. 
Bayanlar 4x200 metre suüstü monopalet bayrak yarışında Rus bayan takımı 6.04.05 dakikalık derecesiyle Avrupa şampiyonu olurken aynı zamanda yeni dünya rekorunu kırdı. Rus Aleksey Fedkin, 50 metre suüstü çift palet yarışını 18:79 saniyeyle tamamlayarak altın madalya ile yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

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