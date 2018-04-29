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Milliler, Palandöken'de enerji depoluyor

Turgay İPEK / ERZURUM, () Atletizm Milli Takımı, Palandöken Kayak Merkezi'nde yüksek irtifa kampını sürdürüyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 rakımında konaklayan milliler, bazen çam ağaçları...

Milliler, Palandöken'de enerji depoluyor

Turgay İPEK / ERZURUM, ()

Atletizm Milli Takımı, Palandöken Kayak Merkezi'nde yüksek irtifa kampını sürdürüyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 rakımında konaklayan milliler, bazen çam ağaçları arasında bazen de kent merkezindeki sentetik sahalarda çalışmalarını sürdürerek enerji depoluyor.
Akdeniz oyunları, Avrupa ve Dünya Gençler şampiyonalarına hazırlandıklarını söyleyen kamptaki antrenörlerden Dursun Tepeyurt, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüksek rakım kampı için bir aylığına Palandöken'e geldik. Kampa 15 sporcu katıldı. Deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikte konakladığımız otelin çam ağaçları arasındaki pistlerinde ya da kent merkezindeki tartan pistlerde antrenman yaparak enerji depoluyoruz. Kampın hedefi Akdeniz oyunları, Avrupa ve Dünya Gençler şampiyonasına hazırlık. Burada sporcular yarışlara en iyi şekilde hazırlanıyor. Çünkü bir sporcu için Palandöken muhteşem bir kamp merkezi. Bu organizasyonlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalyalar alacağız. Konaklama alanları, doğa çok güzel. Rakım yüksekliği çam ağaçları ile bütünleşince ciğerlerimiz balon gibi oluyor. Tüm bu güzellikleri birleştirip yarışlarda derece elde edeceğiz" diye konuştu.
Milli takım sporcularından Aslı Arık, kamp yaptıkları zirveden yarışlar için sıfır noktasına indiklerinde bunun etkisini çok iyi göreceklerini belirtti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kamp için Palandöken'e geldiklerini vurgulayan Arık, "Türkiye rekoruna sahibim. Tüm Avrupa şampiyonlarının barajını geçtim. Bu sene dünya şampiyonasını hedefliyorduk ama çok fazla yarış bulamadık. Palandöken bize şanslı geliyor. Balkan şampiyonası ve İstanbul Cup'da üçüncü oldum. Hedefim Avrupa şampiyonluğu ve Akdeniz oyunlarında madalya" dedi.
Kamp Müdürü Nevzat Bayraktar ise "7 Nisan'da başlayan Olimpik Kadro Hazırlık Kampı 30 Nisan'da sona erecek. 1 Mayıs'ta değişik branşlarda milli takım sporcularının katılımı ile yeniden başlayacak olan kamplar belirli periyodlarla yaz boyunca devam edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Milliler birlikte havaya sıçrarken
-Aslı Arık ve antrenör Dursun Tepeyurt ile röp
-Sporcuların çalışması

(FOTOĞRAFLI)

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