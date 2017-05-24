Milliler galibiyetle başladı

Türkiye-Azerbaycan: 3-0



İSTANBUL-() 2018 FIVB A Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Raunt A Grubu'nda mücadele eden A Erkek Voleybol Milli Takımı, gruptaki ilk maçında Azerbaycan ile karşılaştı. Fransa'nın Lyon şehrinde, 6.500 seyirci kapasiteli Palais Des Sports De Gerland'da oynanan mücadeleyi milliler 25-21, 25-21 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı.

Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın, Türkiye saatiyle 16.30'da İzlanda ile karşılaşacak.

ELEME STATÜSÜ

2018 FIVB A Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri İkinci Raunt gruplarındaki takımlar tek devreli lig usulüyle birbirleriyle karşılaşırlar. Grup sıralamasında ilk önce galibiyet, sonra puan, sonra set, sonra maç sayısı sonra da iki takım arasındaki karşılaşmanın sonucu dikkate alınacak. Gruplarını ilk sırada bitiren takımlar, 10-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Bulgaristan ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceğiz 2018 FIVB A Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etmeye hak kazanacak. İkinci etapta gruplarını ikinci sırada bitiren 6 takım, üçüncü rauntta tek grupta, tek devreli lig usulüne göre birbirleriyle karşılaşacak. Tüm mücadelelerin tamamlanmasının ardından grubu lider olarak bitiren takım, finallere gitmeye hak kazanacak.