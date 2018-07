Milliler, Büyükler Atletizm Şampiyonası için yola çıktı

İSTANBUL,()

Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinde yapılacak 70'inci Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Milli takım Bulgaristan'a hareket etti.

Türkiye Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde son önemli hazırlık niteliğindeki Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası için Bulgaristan'ın Stara Zagora kentine hareket etti. 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak olan şampiyonada ABAF üyesi 17 ülkeden atletler mücadele verecek. Yarışmalarda Türkiye'yi 39 dalda toplamda 56 atlet temsil edecek.

Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada yer alacak atletler şöyle:

ERKEKLER

100 metre: Yiğitcan Hekimoğlu, Aykut Ay

200 metre: Yiğitcan Hekimoğlu, Fatih Aktaş

400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş

800 metre: Levent Ateş, Muhammed Mustafa Helvacı

1500 metre: Süleyman Bekmezci, Mehmet Çelik

3000 metre: Ramazan Özdemir, Aykut Taşdemir

5000 metre: Sezgin Ataç, Ayetullah Belir

110m engelli: Batuhan Buğra Eruygun, Mikdat Sevler

400m engelli: Batuhan Gökgöz

3000m engelli: Turgay Bayram, Muhammed Çelebi

Yüksek atlama: Alperen Acet

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Uzun atlama: Alper Kulaksız, Muammer Demir

Üç adım atlama: Mert Çiçek

Gülle atma: Osman Can Özdeveci, Murat Gündüz

Disk atma: İrfan Yıldırım

Çekiç atma: Eşref Apak, Özkan Baltacı

Cirit atma: Ümmet Değermenci

Dekatlon: Ahmet Mustafa Yılmaz

4×100 metre: Kayhan Özer, Yiğitcan Hekimoğlu, Aykut Ay, Fatih Aktaş, Ertan Özkan

4×400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Abdullah Tütünci, Ahmet Kasap, Batuhan Gökgöz

KADINLAR

100 metre: Elif Polat, Edanur Kılıç

200 metre: Derya Yıldırım, Burcu Erdemir

400 metre: Derya Yıldırım, Zeynep Baş

800 metre: Damla Çelik, Hatice Ünzir

1500 metre: Damla Çelik, Hatice Ünzir

3000 metre: Fatma Arık

5000 metre: Fatma Demir, Emine Hatun Tuna

100m engelli: Özge Soylu, Şevval Ayaz

400m engelli: Elif Gören, Emel Şanlı

3000m engelli: Sümeyye Erol, Fatma Demir

Yüksek atlama: Esmanur Alkaç, Rümeysa Ökdem

Sırıkla atlama: Buse Arıkazan, Mesure Tutku Yılmaz

Uzun atlama: Tuğba Aydın

Üç adım atlama: Esra Yılmaz, Tuğba Aydın

Çekiç atma: Zeliha Uzunbilek

4×100 metre: Elif Polat, Edanur Kılıç, Burcu Erdemir, Şevval Ayaz, Emel Şanlı

4×400 metre: Elif Gören, Emel Şanlı, Derya Yıldırım, Zeynep Baş, Edanur Kılıç, Burcu Erdemir

Heptatlon: Ezgi Şayir

