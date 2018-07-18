Milliler, Büyükler Atletizm Şampiyonası için yola çıktı

İSTANBUL,()
Bulgaristan'ın Stara Zagora kentinde yapılacak 70'inci Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Milli takım Bulgaristan'a hareket etti.
Türkiye Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde son önemli hazırlık niteliğindeki Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası için Bulgaristan'ın Stara Zagora kentine hareket etti. 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak olan şampiyonada ABAF üyesi 17 ülkeden atletler mücadele verecek. Yarışmalarda Türkiye'yi 39 dalda toplamda 56 atlet temsil edecek.
Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada yer alacak atletler şöyle:
ERKEKLER
100 metre: Yiğitcan Hekimoğlu, Aykut Ay
200 metre: Yiğitcan Hekimoğlu, Fatih Aktaş
400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş
800 metre: Levent Ateş, Muhammed Mustafa Helvacı
1500 metre: Süleyman Bekmezci, Mehmet Çelik
3000 metre: Ramazan Özdemir, Aykut Taşdemir
5000 metre: Sezgin Ataç, Ayetullah Belir
110m engelli: Batuhan Buğra Eruygun, Mikdat Sevler
400m engelli: Batuhan Gökgöz
3000m engelli: Turgay Bayram, Muhammed Çelebi
Yüksek atlama: Alperen Acet
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma
Uzun atlama: Alper Kulaksız, Muammer Demir
Üç adım atlama: Mert Çiçek
Gülle atma: Osman Can Özdeveci, Murat Gündüz
Disk atma: İrfan Yıldırım
Çekiç atma: Eşref Apak, Özkan Baltacı
Cirit atma: Ümmet Değermenci
Dekatlon: Ahmet Mustafa Yılmaz
4×100 metre: Kayhan Özer, Yiğitcan Hekimoğlu, Aykut Ay, Fatih Aktaş, Ertan Özkan
4×400 metre: Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, Abdullah Tütünci, Ahmet Kasap, Batuhan Gökgöz
KADINLAR
100 metre: Elif Polat, Edanur Kılıç
200 metre: Derya Yıldırım, Burcu Erdemir
400 metre: Derya Yıldırım, Zeynep Baş
800 metre: Damla Çelik, Hatice Ünzir
1500 metre: Damla Çelik, Hatice Ünzir
3000 metre: Fatma Arık
5000 metre: Fatma Demir, Emine Hatun Tuna
100m engelli: Özge Soylu, Şevval Ayaz
400m engelli: Elif Gören, Emel Şanlı
3000m engelli: Sümeyye Erol, Fatma Demir
Yüksek atlama: Esmanur Alkaç, Rümeysa Ökdem
Sırıkla atlama: Buse Arıkazan, Mesure Tutku Yılmaz
Uzun atlama: Tuğba Aydın
Üç adım atlama: Esra Yılmaz, Tuğba Aydın
Çekiç atma: Zeliha Uzunbilek
4×100 metre: Elif Polat, Edanur Kılıç, Burcu Erdemir, Şevval Ayaz, Emel Şanlı
4×400 metre: Elif Gören, Emel Şanlı, Derya Yıldırım, Zeynep Baş, Edanur Kılıç, Burcu Erdemir
Heptatlon: Ezgi Şayir
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