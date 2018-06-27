Milli yüzücüler ödüllendirildi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,()

Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir’de düzenlenen Açık Su Milli Takım seçmelerinde derece elde eden yüzücüleri ödüllendirdi.

2013 yılında başlayan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) projesi kapsamında yetişen Kayserili yüzücüler son olarak İzmir’de yapılan açık su milli takım seçmelerine katıldılar. 7 bin 500 santimetre kategorisi yarışlarında; Ayşe Yaprak 1’inci, Cankat Sucan 2’nci ve Süha Özaşır 3’üncü oldu. 5 bin santimetre yarışlarında; Aleyna Sungur 1’inci, Sudenur Çakmak ve Mustafa Kemer 2’inci, Efe Arı 3’üncü oldu. İki kategoride de derece yapan sporcular 12-15 Temmuz tarihleri arasında Malta’da düzenlenecek olan Gençler Şampiyonası’nda milli takım adına yarışmaya hak kazandı. İzmir’deki yarışlarda 10 bin santimetre kategorisinde yarışan Kayserili sporculardan Ayşe Yaprak 1’inci, Aleyna Sungur ve Orhan Gökoluk 2’nci ve Sudenur Sucan 3'üncü oldu. Bu kategorideki sporcular 28-30 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan’da düzenlenecek olan Comer Cup Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar.

ESKİCİ: "2024 OLİMPİYATLARINDA YER ALACAĞIZ"

Makamında sporcuları konuk eden Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Kayseri’de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi olarak, yüzme faaliyetinde değerli sporcularımızın üstün gayretleri, başarıları var. Sporcularımız İzmir’de yapılan Açık Su Milli Takım seçmelerine katıldılar ve başarılar elde ettiler. Bu başarı tesadüfi bir başarı değil. Aynı zamanda 10 sporcumuz milli takıma seçildiler. Hepsi orda birincilik, ikincilik ve üçüncülük gibi başarılar elde ettiler. Sporcularımız önce Malta’ya daha sonrada Temmuz ayının son haftasında Yunanistan’daki müsabakalara gidecekler. Ülkemizi açık su turnuvalarında temsil edecekler. Spor disiplinden ibaret bu başarı tesadüf değil, kendilerini tebrik ediyorum. Başantrenörümüz Corrado Rosso’nun da gayretli bir çalışması var. 2014 Olimpiyat Oyunları'nda bizim de sporcularımız yer alacaktır” dedi. Eskici, açıklamasının devamında “Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) kapsamında sadece yüzme değil tekvando ve atletizm takımlarımız da mevcut. Bu kategorilerden en az bir sporcuyu olimpiyat oyunlarında görmek istiyoruz” diye konuştu.

GÖKOĞUL: "SPOR DİSİPLİNLİ OLMAYI ÖĞRETTİ"

10 bin santimetre yarışlarında ikincilik elde eden Orhan Gökoğul, “Başarı kazanmanın hazzını hissettirdi” dedi. Genç sporcu açıklamasının devamında, “Adanalıyım, 16 yaşındayım. 4 yıl önce TOHM projesi için Kayseri’ye taşındık. Antrenmanlara çabuk adapte oldum ve sonrasında gelişme dönemi başladı. Türkiye şampiyonalarına başladık. Geçen sene açık su dalında 5 bin santimetre dalında birinci olup Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılmıştım. Bu sene Açık Su Milli Takım seçmelerinde 10 bin santimetrede ikinci olarak Yunanistan’da yapılacak olan Comer Cup Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Spor bana daha disiplinli olmayı öğretti. Başarı kazanmanın hazzını hissettirdi. Genç sporculara tavsiyelerim ise disiplinli şekilde antrenmanlara devam etmeliler ve tembellik yapmamalılar” diye konuştu.

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