Milli yüzücü Emre Seven, Manş Denizi'ni geçti

Türk milli yüzücülerden Emre Seven , solo olarak 13 saat 34 dakikada Manş Denizi'ni başarı ile geçti.

45 yaşındaki yüzücüye tekneden Kamil Resa Alsaran ve Hakan Alsaran eşlik ettiler.

Dünyanın sayılı popüler açık su yüzme yarışlarından olan Manş Denizi, İngiltere'nin Dover kasabası sahillerinden başlayıp, Fransa'nı Wissant kasabası yakınlarında biten bir yarış. Kuş uçumu 38 km olan bu mesafe, akıntılar ve gelgitlerle 45 km'ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca sürpriz hava koşulları, 16cc su sıcaklığı, yüzücülerin en büyük handikapları.

İSTANBUL / (fotoğraflı)