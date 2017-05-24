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Milli voleybolcu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu kariyerini noktaladı

İSTANBUL / (fotoğraflı) Eczacıbaşı VitrA ve Milli Takım'ın efsane liberosu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, 15 yıllık profesyonel voleybol kariyerini noktaladı. Veda kararı sonrası yaptığı açıklamada, 14 sene boyunca aralıksız Eczacıbaşı...

Milli voleybolcu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu kariyerini noktaladı

İSTANBUL / (fotoğraflı)

Eczacıbaşı VitrA ve Milli Takım'ın efsane liberosu Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, 15 yıllık profesyonel voleybol kariyerini noktaladı.
Veda kararı sonrası yaptığı açıklamada, 14 sene boyunca aralıksız Eczacıbaşı kulübü formasını terletmenin ve voleybolu yine Eczacıbaşı bünyesinde bırakmanın gururunu yaşadığını belirten Gülden, "14 yılın her anını büyük keyifle geçirmemi sağlayan öncelikle Eczacıbaşı yönetimi ve çalışanlarına, Türk Milli Takımı'nda ve organizasyonunda yer alan idarecilere ve takım arkadaşlarıma, kariyerim boyunca birlikte çalıştığım tüm antrenörlerime, menajerlerime, tüm staffa ve tüm takım arkadaşlarıma sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Her daim bana destek veren sevgili eşime ve aileme de ayrıca sonsuz teşekkürler" dedi. 
Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada da, "Gülden gibi örnek bir sporcu ve örnek bir insanla uzun yıllar birlikte mücadele etmenin, başarılara birlikte koşmanın mutluluğunu yaşadık. Türk voleybolunun ve Eczacıbaşı tarihinin unutulmazları arasında yerini alan Gülden, daima ailemizin bir parçası olarak kalacak. Hepimizin kalbinde taht kuran Gülden'e hayatının yeni döneminde de başarılar diliyoruz" denildi. 

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