Milli voleybolcu Fatma Yıldırım: Olimpiyat elemelerinin favorilerindeniz

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Fatma Yıldırım, "Olimpiyat elemelerinin favorilerinden biri olduğumuzu düşünüyorum" dedi.Filenin Sultanları'nın 29 yaşındaki smaçörü Fatma Yıldırım, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 07-12 Ocak tarihleri arasında Hollanda'da katılacağı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe Opet'te forma giyen Yıldırım, milli takım için Avrupa Şampiyonası'nın çok güzel geçtiğini belirterek, "Gerçekten çok güzel bir Avrupa Şampiyonası'nı geride bıraktık. Hem atmosfer hem de başarı anlamında benim geçirdiğim en güzel turnuvalardan birisiydi. Ankara seyircisi de inanılmazdı. Aynı heyecanla, bu kez olimpiyat elemeleri için bir araya geldik" dedi.Deneyimli sporcu, ay-yıldızlıların olimpiyat şansı için ise "Olimpiyat elemelerinde ev sahibi değiliz ancak bunun çok fazla bir önemi yok. Olimpiyatlar, bir sporcu için en üst seviye demek. Olimpiyat elemelerinin favorilerinden biri olduğumuzu düşünüyorum. Güçlü rakiplerimiz var fakat hepsi daha önce oynadığımız ve bildiğimiz rakipler. Olimpiyat elemelerindeki karşılaşmalarda farklı bir atmosfer olacak. Her takım olimpiyatlara gidebilmek için ekstra motivasyonla sahada yer alacak" ifadelerini kullandı.Hollanda'da yaşayan Türklere çağrıda bulunan Fatma Yıldırım, "Hollanda'da çok fazla Türk yaşadığını biliyoruz. Bizleri yalnız bırakmamalarını ve desteklemelerini istiyoruz. Onların bizlere vereceği destek, olimpiyat yolunda bizi daha fazla motive edecektir" diye konuştu.