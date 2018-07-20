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Milli tenisçi Yankı Erel'den bir ilk daha

İSTANBUL / Bu sezon özellikle grand slam arenasında kazandığı tarihi başarılarla kariyerinin zirvesine çıkan Yankı Erel, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda korta çıkarak bir ilki daha gerçekleştirecek. 6-18 Ekim tarihleri arasında...

Milli tenisçi Yankı Erel'den bir ilk daha

İSTANBUL /

Bu sezon özellikle grand slam arenasında kazandığı tarihi başarılarla kariyerinin zirvesine çıkan Yankı Erel, 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda korta çıkarak bir ilki daha gerçekleştirecek.
6-18 Ekim tarihleri arasında Buenos Aires'te düzenlenecek olan 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan 17 yaşındaki Yankı Erel, ülkemizi oyunlarda temsil eden ilk Türk tenisçi olacak.
Wimbledon'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk tenisçi olarak büyük bir başarının altına imza koyan Erel, bu zafer neticesinde ITF Junior dünya sıralamasında 16. basamağa kadar tırmanarak klasmandaki en yüksek derecesini de elde etti. Dünya klasmanındaki bu yükseliş, genç tenisçiye olimpiyat kapısını araladı.
Bu sezon oynadığı tüm majör turnuvalarda performansıyla dikkat çeken Yankı, Avustralya Açık'ta oynadığı üçüncü tur ile grand slam arenasında genç tek erkeklerde son 16'ya kalmayı başaran ilk Türk tenisçi olurken; Roland Garros'ta ise çiftler ana tablosunda çeyrek final oynama başarısı göstermişti. 
Eşit sayıda kız ve erkek sporcunun yarıştığı ilk Olimpik organizasyon olma özelliğini taşıyan Buenos Aires 2018'de, 206 ülkeden 15 - 18 yaş aralığındaki 3998 sporcu madalya için mücadele edecek.
2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda tenis müsabakaları 7-14 Ekim tarihleri arasında oynanacak.

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