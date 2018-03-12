Milli tekvandocular Hollanda'dan 7 madalyayla dönüyor

İSTANBUL /

Türkiye Tekvando Milli Takımı, Hollanda Açık Tekvando Turnuvası'nı 4'ü altın 7 madalya ile tamamladı.

Hollanda'nın Eindhoven kentinde düzenlenen ve 51 ülkeden 1432 sporcunun mücadele ettiği Hollanda Açık Tekvando Turnuvası'nda Türkiye, büyükler ve gençler kategorisinde 14'er bayan ve erkek sporcudan oluşan 28 kişilik bir ekiple mücadele etti. Özellikle genç sporcuların başarılarıyla dikkat çektiği turnuvada Türkiye, 4 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Turnuvada gençler kategorisinde erkekler 48 kiloda Görkem Polat, 55 kiloda Kemal Külük ve +78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ile bayanlar 63 kiloda İkra Kayır altın madalyanın sahibi olurken, 44 kiloda Emine Göğebakan gümüş madalya elde etti. Büyükler kategorisinde ise bayanlar 46 kiloda Ruhat Akalın gümüş, 49 kiloda Merve Dinçel bronz madalya kazandı.

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