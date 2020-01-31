Milli tekvandocu Kübra Dağlı, Türkiye şampiyonu oldu

İSTANBUL, () -



Milli tekvandocu Kübra Dağlı, Ankara'da düzenlenen Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda Serbest Stil Çiftler kategorisinde altın, Serbest Stil Ferdi Kadınlar kategorisinde ise gümüş madalya kazandı.

Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası’nda şampiyonluğa ulaştı. Dağlı, Ankara’da düzenlenen turnuvada Serbest Stil Çiftler’de partneri Emirhan Muran’la gösterdiği performansla unvanını korurken, Muran ve Dağlı, bu performansları sonrasında geçen seneki gibi altın madalyayı kazandı. Dağlı ayrıca, Serbest Stil Ferdi Kadınlar müsabakaları sonrasında da gümüş madalyanın sahibi oldu.

KÜBRA DAĞLI: MAYIS’TA DÜNYA ŞAMPİYONU OLACAĞIM

3 kez dünya şampiyonu olan Kübra Dağlı, bir kez daha Türkiye Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşmanın kendisi için önemli olduğunun altını çizerek, “Geçen sene de 2 madalya ile Türkiye Şampiyonası’ndan ayrılmıştım. Bu sene de bunu başardık. Bu seneki ilk madalyalarım Ankara’da geldi. Umarım Mayıs ayında da Dünya Şampiyonası’nda bayrağımızı gönderin en üstüne çekeceğim” dedi.



