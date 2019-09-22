Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün Hedefim Olimpiyat madalyasını ülkeme getirmek

Dünya ve Avrupa ikincisi milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, "Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda eksik olan olimpiyat madalyasını ülkeme getirmek" dedi.



Kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğu, 2013 Akdeniz Oyunları ikinciliği, 2013 Ümitler Avrupa üçüncülüğü, 2015 Üniversiteler dünya üçüncülüğü, 2017 Büyükler dünya ikinciliği, 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları birinciliği, 2017 Grand Prix birinciliği, 2018 Avrupa ikinciliği, 2018 Grand Prix üçüncülüğü, 2019 Kulüpler Avrupa şampiyonluğu, 2019 Başkanlık Kupası birinciliği, 2019 Grand Prix birinciliği bulunan ve olimpiyat sıralamasına üçüncü sıraya yükselen milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün kuşak sınavına girecek Burdurlu tekvandocularla buluştu.



Necip Fazıl Konferans Salonu'ndaki kuşak sınavında konuşan Hatice Kübra İlgün, "Genç arkadaşlarımıza destek olmak için geldim. Ben de bu yollardan geçerek ilerledim ve olimpiyatlara aday bir sporcuyum. Dünya ve Avrupa ikincisiyim. Bu yıl yapılan Grand Prix'te şampiyon oldum. Hedefim olimpiyatlar ve ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum. Genç arkadaşlarıma örnek olmak için burada bulunuyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Umuyorum Burdur gibi bir ilden de nice Hatice'ler, Nur Tatar'lar yetişir" dedi.



Hedefinin Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyleyen İlgün, "Önümüzde Bulgaristan ve Rusya'da yapılacak Grand Prix yarışmaları var. Şu an olimpiyat sıralamasında üçüncü sıradayım. Yerimi koruduğum sürece olimpiyatlara direkt katılma hakkım var. Hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda eksik olan olimpiyat madalyasını ülkeme getirmek" diye konuştu.



Burdur tekvando antrenörü ve 4'üncü Kademe Milli Takım Antrenörü Selda Çiçen, Hatice Kübra İlgün'ü Burdur'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Çiçen, "Sporcularımın da Hatice Kübra İlgün gibi başarılı ve saygılı bir sporcu olarak ülkemizin bayrağını yurt dışında dalgalandırmalarını, İstiklal Marşımızı okutmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.



AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de genç sporculara yaptığı konuşmada, "Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyin. Sakın "olmayacak" diye düşünmeyin. Önünüzde uzun yıllar var. Hedef koyarak devam edin" şeklinde konuştu.



Kuşak sınavını AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile aileler ilgiyle izledi.