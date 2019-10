Milli Takım ve Başakşehir'in vazgeçilmezi; İrfan Can Kahveci 

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,()

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde Avusturya ekibini milli yıldızı İrfan Can Kahveci'nin golüyle yıkarak grupta 3 puanla tanışan Başakşehir, Türk takımlarının da bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetine imza attı.

BAŞAKŞEHİR'İN YÜKSELEN YILDIZI

Wolfsberger karşılaşmasının 78'inci dakikasında kendisiyle özdeşleşmiş çalımıyla rakibini saf dışı bırakan genç yıldız, iyi bir son vuruşla takımına galibiyeti getiren gole imza attı. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden sonra kısa bir duraksama dönemi yaşayan Başakşehir, İrfan Can'ın performansıyla yeni saha liderini bulmuş durumda. Bu sezon ligde de 6 maçta 1 gol ve 1 asist kaydeden Kahveci, Avrupa'da da ilk golüne imza attı.

MİLLİ TAKIMIN DA GÖZDESİ

Gösterdiği performans için, "Henüz saha içinde yüzde yüzümü sergileyemedim ancak çalışıyorum ve daha iyi olacağım" diyen İrfan Can Kahveci, milli takım için de önemli bir oyuncu durumunda. Özellikle orta sahada ve gerektiği zaman kanatlarda da görev alabilen Kahveci, hem A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hem de Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu'nda lider olan Türkiye'nin oynadığı 6 maçın 5'inde ilk 11'de görev alan İrfan Can, 427 dakika sahada kalırken 1 de asist yaptı. Süper Lig'de ise geride kalan 8 haftanın 6'sında forma giyen yıldız futbolcu, 511 dakika forma giyip 1 gol, 1 de asistle oynadı.