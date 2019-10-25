banner314

banner325

Son Dakika

Milli Takım ve Başakşehir'in vazgeçilmezi; İrfan Can Kahveci 

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,()  UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde Avusturya ekibini milli yıldızı İrfan Can Kahveci'nin golüyle yıkarak grupta 3 puanla tanışan Başakşehir, Türk takımlarının da bu sezon Avrupa'daki...

SPOR 25.10.2019, 10:20
Milli Takım ve Başakşehir'in vazgeçilmezi; İrfan Can Kahveci 

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,() 

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde Avusturya ekibini milli yıldızı İrfan Can Kahveci'nin golüyle yıkarak grupta 3 puanla tanışan Başakşehir, Türk takımlarının da bu sezon Avrupa'daki ilk galibiyetine imza attı.
BAŞAKŞEHİR'İN YÜKSELEN YILDIZI 
Wolfsberger karşılaşmasının 78'inci dakikasında kendisiyle özdeşleşmiş çalımıyla rakibini saf dışı bırakan genç yıldız, iyi bir son vuruşla takımına galibiyeti getiren gole imza attı. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden sonra kısa bir duraksama dönemi yaşayan Başakşehir, İrfan Can'ın performansıyla yeni saha liderini bulmuş durumda. Bu sezon ligde de 6 maçta 1 gol ve 1 asist kaydeden Kahveci, Avrupa'da da ilk golüne imza attı. 
MİLLİ TAKIMIN DA GÖZDESİ 
Gösterdiği performans için, "Henüz saha içinde yüzde yüzümü sergileyemedim ancak çalışıyorum ve daha iyi olacağım" diyen İrfan Can Kahveci, milli takım için de önemli bir oyuncu durumunda. Özellikle orta sahada ve gerektiği zaman kanatlarda da görev alabilen Kahveci, hem A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hem de Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. 2020 Avrupa Elemeleri H Grubu'nda lider olan Türkiye'nin oynadığı 6 maçın 5'inde ilk 11'de görev alan İrfan Can, 427 dakika sahada kalırken 1 de asist yaptı. Süper Lig'de ise geride kalan 8 haftanın 6'sında forma giyen yıldız futbolcu, 511 dakika forma giyip 1 gol, 1 de asistle oynadı.


 

Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Ekim 2019
İmsak 05:55
Güneş 07:20
Öğle 12:53
İkindi 15:47
Akşam 18:16
Yatsı 19:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Antalyaspor 8 11
11. Göztepe 8 9
12. Beşiktaş 8 9
13. Ankaragücü 8 9
14. Denizlispor 8 8
15. Kasımpaşa 8 8
16. Çaykur Rizespor 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 8 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Menemen Belediyespor 8 8
13. Adanaspor 8 7
14. Osmanlıspor 8 7
15. Altınordu 8 5
16. Boluspor 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 9 19
3. Leicester City 9 17
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Southampton 9 8
18. Newcastle 9 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Granada 9 17
4. Real Sociedad 9 16
5. Atletico Madrid 9 16
6. Sevilla 9 16
7. Villarreal 9 14
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 9 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2