Milli takıma İstanbul'da karşılama töreni

"follow me" araçları eşliğinde uçak körüğe yanaşırken, IGA çalışanları Türk bayraklarıyla karşıladı

Apronda bekleyen iki itfaiye aracının arasına Türk bayrağı asıldı

İbrahim YILDIZ-Enver ALAS/İSTANBUL, () -

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'ya 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan A Milli Futbol Takımı yurda döndü. Milli kafile İstanbul Havalimanı apronunda çok sayıda görevli tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

A Milli Futbol Takımımız, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla saat 08.30'da İzlanda'dan İstanbul'a geldi. Milli takımı taşıyan uçak apronda "follow me" araçları eşliğinde körüğe yanaşırken, Ay-Yıldızlı kafileyi IGA çalışanları Türk bayraklarıyla karşıladı. Apronda bekleyen iki itfaiye aracının arasına Türk bayrağı da asıldı. Bu arada IGA Havalimanı İşletmesi Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çiçek takdim etti. Takım kaptanı Emre Belözoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzlanda karşısında galip gelmek istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade ederek, grup elemelerinde gelecek maçları kazanmak istediklerini söyledi. Belözoğlu, İzlanda'daki havalimanında açıklama yaptığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattığı kişinin bazı gurbetçiler tarafından bulunarak, kendisinden özür dilemesine ilişkin video ile ilgili olarak, görüntüleri izlediğini ve çok şaşırdığını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uçağın gelişi

-Türk bayraklarıyla bekleyen personel

-Uçağın körüğe yanaşması

-İtfaiye asılan Türk bayrağı

-Şenol Güneş ve Nihat Özdemir'in uçaktan çıkışı

-Sporcuların çıkışı

-Çiçek takdimi

-Emre Belözoğlu röp.

-Detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

