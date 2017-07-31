Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş!

Önce Fikret Orman ile bir araya geldi, sonra Demirören'le...

Orman'ın yakın çevresine, "İki taraf da olmaz, hocamız gidecekse sadece Mili Takım'ın başında olmalı" dediği öğrenildi

Futbol Federasyonu'nun Şenol Güneş ismini açıklaması bekleniyor..

Faik GÜRSES - İSTANBUL /

İki gün önce yaptığı basın toplantısında hem Milli Takım hem de Beşiktaş'ın başında olmasının mümkün olamayacağını açıklayan teknik direktör Şenol Güneş'in, sabah saatlerinde başkan Yıldırım Demirören ile yapmış olduğu görüşmede Ay-Yıldızlı takımı çalıştırmayı kabul ettiği ortaya çıktı.

Konuyu daha önce Başkan Fikret Orman'a da açan Şenol Güneş'in bu durumuna Beşiktaş Başkanının, hem kendisine hem de Demirören'e, "İki takım çalıştırması doğru olmaz. Hoca gidecekse sadece Milli Takım'ın başında olmalı" diyerek yanıt verdiği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, her an Şenol Güneş ismini açıklayacak.