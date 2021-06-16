Milli Takım Galler'e 2-0 yenildi, Şenol Güneş'e tepki büyük

Türkiye A Milli Takımı, EURO 2020'de İtalya'ya ilk maçta mağlup olduktan sonra ikinci sınavında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada rakibe göre etkisiz futbol ortaya koyan Türk Milli Takım futbolcuları, girdiği pozisyonları da değerlendiremedi. Rakip takımın futbolcularından İlk yarıda Ramsey, 90+5'te Roberts golleri kaydetti. Galler'den Bale penaltı kaçırdı ama fırsatı kullanamadık. Bu sonuçla Milli Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkma ihtimali neredeyse kalmadı.

Ay-Yıldızlılar, EURO 2020'de hiç beklediğimiz gibi değildi. Elemelerde devlere kök söktüren Milli Takımımız, şampiyonadaki iki maçta yokları oynadı. İlk karşılaşmada İtalya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, ikinci maçta da Galler'e 2-0 yenildi. Milli Takım, oyun olarak da futbolseverleri tatmin etmedi.

En iyi üçüncülük için az da olsa şansımız var ancak -5 averaj ile şansımız çok zor.Avrupa kupasında ilk iki maçı kaybeden Türk Milli Futbol Takımı Antrenörü Şenol Güneş, sosyal medyada büyük tepki aldı.