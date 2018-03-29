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Milli Taekwondocular engel tanımadı

Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı Ercan ATA - ANKARA / Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, Afrika Açık Para-Taekwondo Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı. Fas'ın Agadir kentinde düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik...

Milli Taekwondocular engel tanımadı

Türkiye, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

Ercan ATA - ANKARA /

Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, Afrika Açık Para-Taekwondo Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı.
Fas'ın Agadir kentinde düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren şampiyona sporun gelişimi için tüm kıtalara açık şekilde düzenlendi. 27 ülkeden 97 sporunun mücadele ettiği şampiyonada Türkiye'yi 4'ü erkek 3'ü bayan olmak üzere 7 sporcu temsil etti. Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.
Erkekler K44 61 kiloda Mahmut Bozteke ile bayanlar K44 58 kiloda Gamze Gürdal altın madalya kazandı. Bayanlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar gümüş madalyanın sahibi olurken, erkekler K 44 61 kiloda Alican Özcan ile K44 75 kiloda Fatih Çelik ülkemize bronz madalya kazandırdı. Milli sporcular 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yolunda hanelerine önemli puanlar yazdırdı.
Türkiye şampiyonada genel sıralamada 3'ncü olurken, bayanlarda 2'nci, erkeklerde ise 4'ncü sırayı aldı.

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