Milli sporculara termal sponsor

ERCAN ATA / ANKARA() - ANKARA Haymana'da bulunan Grannos Hotel'in sahibi Hacı Mehmet Şahin, Gaziantep İhtisas Halter Spor Kulübü'nün Milli Takımlara seçilen sporcularına sponsor oldu. Grannos Hotel'de düzenlenen basın toplantısına Halter Federasyonu Başkanvekili Mevlüt Ataseven, Asbaşkan Alpaslan Araz, Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Atak, Suat Gülburun ve Gaziantep İhtisas Halter Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri ile Milli sporcular katıldı. Hacı Mehmet Şahin, ''Yapmış olduğumuz bu yatırımların Türk sporuna katkı sağlamasını istiyorum'' dedi.

Gaziantep İhtisas Halter Spor Kulübü'nün Milli sporculara aylık burs ve aileleri ile termal otelde ücretsiz konaklayacaklarını belirten Mehmet Şahin, ''Sponsorluğumuzun süresi yok. Benim tek amacım Türk sporuna ve halter sporuna uzun yıllar destek vermek. Milli sporcularımıza burs ve istedikleri zaman aileleri ile otelimizde ücretsiz olarak ağırlayacağız. Sporcularımızın tüm ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Burada yapmış olduğumuz yatırımın Türk sporuna da hizmet etmesini istiyorum. Baktığımızda özellikle Ata sporumuz güreş ve halter bana göre ihmel ediliyor. Bu sporlarımıza destek olmalıyız. Biz şimdilik halteri seçtik ve desteğimiz çok uzun yıllar devam edecek. Bu desteğimiz sadece İhtisas Kulübü ile kalmayacak'' diye konuştu.

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