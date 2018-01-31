Milli Sporcular, Kış Olimpiyatları öncesi Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıktılar

İSTANBUL,()

PyeongChang Kış Olimpiyatlarına 9 gün kala olimpiyatlara katılacak olan sporcular Ayşenur Duman, Özlem Çarıkçıoğlu, Serdar Deniz, Ömer Ayçiçek, Hamza Dursun ve Fatih Arda İpcioğlu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Mehmet Yarar ve Türkiye Kayak Federasyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Necip Fazıl Kishalı'nın da eşlik ettiği sporcular, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kendilerini tanıtıp bugüne kadar elde ettikleri başarıları anlattılar. 1 saate yakın süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, kış olimpiyatlarında artık sporculardan madalya beklendiğini ve daha çok sporcunun yetişmesini istediğini dile getirdi.

Sporculara da sıkıntılarını ve isteklerini soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayakla atlama sporcusu Fatih Arda İpcioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanım, takım sporlarıyla uğraşan sporcular 10 kez milli olduklarında devlete direkt atanabiliyorlar. Ancak bizim gibi ferdi sporlarla uğraşanlar ne yazık ki atanamıyor. Bize bu konuda destek olursanız çok seviniriz; çünkü en büyük sıkıntımız üniversiteden mezun olduktan sonra sporla uğraşırken iş garantimizin olmaması. Bu yüzden pek çok sporcu spor hayatını sonlandırmak zorunda kalıyor" dedi.

İpcioğlu'nun talebine olumlu yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a dönerek "Bu konuda hemen çalışma başlatalım. Bu önemli bir konu ve sıkıntı neyse çözümünü bulup çözelim" dedikten sonra sporculara dönerek "Size sözüm olsun, bu iş en kısa sürede hallolacak. Olmazsa ben buradayım" diyerek sporcuları mutlu etti.

Sporcularla tek tek sohbet edip Türkiye'yi gururlandırmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmenin sonunda da sporculara telefon hediye etti.

(FOTOĞRAFLI)