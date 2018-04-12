Milli sporcular deneyimlerini anlattılar

Mehmet OKUR/ SİLİFKE, (MERSİN), ()

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Silifke ilçesinde milli futbolcuların da katılımıyla 'Sporun Mutfağındakiler' konulu panel düzenlendi. Yenilenen Taşucu Stadı'nın açılışı da 'Şöhretler Maçı' ile yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon TL maliyetle yenilenen stadın açılışı ve panel Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Milli Futbolcular Nihat Kahveci, Tuncay Şanlı, 110 metre Engelli Türkiye Rekortmeni ve Gençler Balkan Şampiyonu Miktad Sevler, CNNTürk spor spikeri Emre Tilev'in katılımıyla yapıldı.

Panelde sporcular kariyerlerindeki başarıları anlatıp, gençlere nasıl iyi sporcular olabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunuldu. Gençlerin sorularını yanıtlayan sporcular, öğrencilerle sohbet etti. Panelin ardından dualarla stadın açılışı yapıldı ve şöhretler maçı oynandı. Atatürk'ün ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severin sözünü hatırlatan Kocamaz, "Dolayısıyla bizler yerel yönetimler olarak gençlerin sağlıklı, ahlaklı sporcu olmaları ve toplum yararına hizmet verecek şekilde yetişmeleri, yetiştirilmeleri için gayret ediyoruz. Sporu seviyoruz, spora Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir ilçe ayrımı yapmadan eşit hizmet vermek şartıyla bütün ilçelerimizde destek veriyoruz. Stadın daha önce drenajı yoktu. Herhangi bir seyirci tribünü yoktu. Biz bu stadı komple yeniden ele aldık ve yaklaşık bir milyon lira bir maliyetle bugünkü konumuna getirdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sporun Mutfağındakiler paneli ve soru cevaplar

-Stad açılışında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın konuşması

-Şöhretler maçını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın başlatması

- Şöhretler Maçının Oynanması

(FOTOĞRAFLI)