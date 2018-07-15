Milli sporcular, Avrupa Karma Takımlar için hazır

İSTANBUL, ()

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde 18 Temmuz'da ilk kez organize edilecek Avrupa Karma Takımlar müsabakalarında Ay-yıldızlı 7 sporcu tatamiye çıkacak.

Judoda ilk kez organize edilecek Büyükler Avrupa Karma Takımlar müsabakası, 18 Temmuz'da Rusya'nın Ekaterinburg kentinde gerçekleşecek. 21 ülkeden 80'ni kadın toplam 163 judokanın tatamideki madalya mücadelesi bir gün sürecek.

İlk kez yapılacak Avrupa Karma Takımlar Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak Ay-yıldızlı Milli takım şu isimlerden oluştu:

Kadınlar: İrem Korkmaz (57), Büşra Katipoğlu (70), Sebile Akbulut (+70), Erkekler: Bilal Çiloğlu (73), Vedat Albayrak, Batuhan Efemgil (90) ve Feyyaz Yazıcı (+90).

Sporcular yarın İstanbul'dan hava yoluyla şampiyonanın yapılacağı kente gidecek.

